PSG : Le toit du monde du foot est promis à Kylian Mbappé

Publié le 03 mars 2021 à 14:15

Kylian Mbappé est promis à un avenir radieux mais le passera-t-il du côté du PSG ou à l'étranger ? La question de la prolongation du buteur du Paris Saint-Germain n'est toujours pas réglée, alors qu'il vient de faire très forte impression en Ligue des champions en étant l'un des rares joueurs à avoir inscrit un triplé au Camp Nou. Mais le natif de Bondy a des envies d'ailleurs et peu importe où il atterrit, l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, le voit régner sur le monde du foot.

Kylian Mbappé "sera sur le toit du monde"

Arsène Wenger, désormais en poste à la FIFA, a évoqué la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Et le technicien français a joué au jeu des devinettes quant à l'avenir du jeune attaquant du PSG. "Kylian Mabppé sera sur l'un des toits du monde, a réagi Arsène Wenger dans Le Parisien. Il sera, à 27 ans, en pleine maturité. Sur le terrain, il se sera recentré. On « meurt » moins quand on est recentré. Alors que, sur les côtés, il arrive un âge où cela devient difficile… Au poste d'avant-centre, on peut davantage jouer les prolongations. D'autant qu'avec l'âge, l'efficacité s'accroît."

Kylian Mbappé sera sur le toit du monde, mais où ? Au PSG ? "Sur le toit de Paris, ou sur le toit de Madrid ou… Est-ce qu'il aura un ou plusieurs Ballons d'Or ? Je le souhaite. Kylian ne doit surtout pas se limiter. J'ai dit, voilà plusieurs années déjà, qu'il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C'est un bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du monde, il en a gagné trois. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une. L'équipe de France, qui a été championne du monde avec des cadres jeunes et avec de la marge, a tout pour ne pas s'interdire de lutter pour remporter la prochaine"n dès 2022, au Qatar.

Son avenir au PSG ou à Madrid ?

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé peut donner l'impression d'une progression qui va trop vite. "Elle est excessive dans sa réalisation mais sans excès hors du terrain, a jugé Arsène Wenger. Elle est sans faux pas. Il a une maturité exceptionnelle. Il est bien guidé, bien entouré. L'environnement du joueur compte toujours beaucoup dans la réussite d'une carrière. Il faut de la stabilité, il en a. On ne mesure pas la chance, en France, d'avoir Kylian Mbappé. C'est toujours la même chose, on n'en prend conscience qu'avec du retard. Ce fut le cas avec Platini, Zidane, Henry. On trouve les grands sportifs toujours plus grands quand ils sont partis. On nous aime plus quand on est mort que quand on est vivant…" Mais Kylian Mbappé fait tout au PSG pour qu'on se souvienne de lui dès maintenant.













Par Matthieu