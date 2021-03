LOSC : Grosse mise en garde pour Jonathan David de son coach

Publié le 04 mars 2021 à 15:30

Jonathan David a débloqué la suite pour le LOSC contre l'OM et a permis aux siens de s'imposer et converser la tête de la Ligue 1. Ses deux buts, dans les derniers instants de la rencontre, sont venus récompenser sa ténacité. Le Canadien, recruté plus de 27 millions d'euros cet été, semble désormais bien adapté à son nouveau club. En 28 matches de Ligue 1, l'ancien buteur de La Gantoise a marqué à neuf reprises, notamment des buts importants qui pèseront lourd dans la balance finale au même de faire le bilan de la saison. Une satisfaction pour son entraîneur, Christophe Galtier.

Jonathan David relance le LOSC

Alors que le match nul se profilait entre l'Olympique de Marseille et Lille OSC, au stade Pierre-Mauroy à l'occasion de la 28e journée de Ligué, Jonathan David a surgi pour tromper deux fois Steve Mandanda dans les arrêts de jeu de la rencontre et offrir les trois points à son équipe. "Le premier but est sans doute le plus important que j’ai marqué avec le LOSC, a reconnu la Canadien. Je suis content d’avoir pu marquer un doublé derrière. C’était un match décisif, on s’est battu jusqu’a la fin. Je suis content de prendre les trois points aujourd’hui. On se remet dans le bon chemin. Avec les deux matchs qu’on a joués face à l’Ajax et Strasbourg, nous n’avions pas trouvé beaucoup d’opportunités. Contre Marseille, on a montré un exemple de ce qu’on savait faire. On a réussi à avoir des situations, des tirs même si on en a raté. C’est une bonne progression. En tant qu’attaquant, une occasion peut tomber à tout moment, jusqu’à la dernière seconde. Sur les deux buts, c’est ce qu’il s’est passé. J’essaye de terminer chaque action qui m’arrive."

David, un garçon "très relâché, parfois trop"

Fait étonnant, Jonathan David a marqué la plupart de ses buts dans les dix dernières minutes cette saison avec le LOSC. "Pour moi, la seconde période n’est pas forcément plus difficile, révèle l'attaquant. J’arrive quand même à garder mon énergie et les défenseurs commencent à se fatiguer. J’essaie de tirer avantage de ça, j’essaye de faire encore plus de courses pour les fatiguer et essayer de trouver une petite faille." Mais son entraîneur, Christophe Galtier, sait qu'il peut faire encore mieux. "J’ai trouvé sa première période difficile, dans les enchaînements, dans les déplacements. Et puis, quand j’ai vu que l’OM se mettrait vraiment en bloc bas, dans les 20 dernières minutes, j’ai noté les remarques de mon banc, qui me disait qu’il pourrait débloquer la situation. Il a été très opportuniste", a reconnu l'entraîneur du LOSC. "C’est un garçon qui est très atypique dans son comportement, souvent relâché, parfois trop à mes yeux, a ajouté Galtier. Il est comme ça, c’est sa personnalité, il n’a pas de pression, il est opportuniste. En 2021, il est là, il marque des buts importants mais il a été recruté pour ça..."













Par Matthieu