OGC Nice : La grosse tuile pour les Aiglons après Nîmes

Publié le 05 mars 2021 à 00:45

L’ OGC Nice a enregistré une nouvelle victoire mercredi contre le Nîmes Olympique (2-1). Cette rencontre a néanmoins laissé des traces chez les Aiglons. Touché au genou contre les Crocos, Hicham Boudaoui sera indisponible pendant quelques mois.

Mauvaise nouvelle pour l’ OGC Nice

Mercredi, l’ OGC Nice a signé une nouvelle victoire en Ligue 1 Conforama. À domicile contre le Nîmes Olympique, le Gym s’est imposé (2-1) contre le club gardois. Les Aiglons ont signé leur deuxième victoire de suite en championnat, confirmant leur bel état de forme actuel. Néanmoins, le club azuréen a enregistré un coup dur contre Nîmes. Touché au genou à la première mi-temps, Hicham Boudaoui a cédé sa place à la pause. Ce jeudi, Nice a donné des nouvelles sur l’état de son milieu algérien. Les nouvelles sont loin d’être bonnes. Le joueur de 21 ans va au moins manquer deux mois de compétition selon le communiqué du club.

Nouveau coup d’arrêt pour Hicham Boudaoui

« Mauvaise nouvelle pour Hicham Boudaoui et pour l’ OGC Nice. Resté à terre au cœur de la première mi-temps de Nice – Nîmes [2-1], puis remplacé à la pause, l’international algérien a passé des examens médicaux ce jeudi. Ils ont révélé une lésion au ménisque, qui le tiendra éloigné des terrains au minimum 2 mois », peut-on lire dans le communiqué publié par le Gym. Du haut de ses 21 ans, Boudaoui est l’une des satisfactions des Aiglons cette saison. Titulaire à 17 reprises cette saison, l’Algérien compte un but et trois passes décisives en championnat. Cette blessure constitue un nouveau coup d’arrêt pour le natif de Béchar. Il avait déjà manqué le début de saison de Nice en raison d’une lacération du ménisque. Laquelle l’avait tenue loin des terrains pendant près de deux mois. À l’infirmerie, le jeune milieu de terrain rejoint son capitaine Dante. Victime d’une rupture des ligaments croisés en novembre, le défenseur brésilien est forfait pour le reste de la saison.













Par Ange A.