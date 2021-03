PSG - Barça : Ça se précise pour le retour de Neymar Jr

Publié le 05 mars 2021 à 06:30

Blessé depuis le 10 février, Neymar Jr est espéré pour le huitième de finale retour entre le PSG et le Barça. Aux dernières nouvelles, Mauricio Pochettino a des chances de pouvoir compter sur son crack auriverde le 10 mars prochain contre les Blaugranas.

Des dernières incertitudes à lever pour Neymar Jr

Forfait lors du premier acte entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Neymar Jr est espéré pour le match retour. L’attaquant brésilien a déjà signé son retour à l’entraînement. Au sortir du court succès de Paris à Bordeaux mercredi, Mauricio Pochettino s’est d’ailleurs montré optimiste pour le numéro 10 parisien. « Sa récupération est favorable », a notamment indiqué le coach du PSG. Une tendance encore confirmée par un proche du Brésilien à L’Équipe. « Ça avance bien, il reste six jours », a assuré cette source. Malgré cet optimiste, l’attaquant de 29 ans ne prend pas encore part aux séances d’entraînement collectives dans leur intégralité. Pour Eurosport, l’ancien Blaugrana devrait pouvoir le faire « dimanche voire lundi ». Cependant, cela ne garantit pas une titularisation du Ney contre ses anciens partenaires. Le staff parisien ne prendra aucun risque et le Brésilien devrait débuter sur le banc au Parc des Princes.

D’autres bonnes nouvelles de l’infirmerie parisienne

Outre Neymar Jr, le Paris Saint-Germain espère récupérer d’autres forces vives contre le FC Barcelone. Angel Di Maria, Alessandro Florenzi et Marco Verratti sont également attendus pour cette deuxième manche. Comme l’indique le quotidien sportif, ces autres blessés sont en bonne posture pour défier les Blaugranas. Alors que les signaux tendent au vert pour les Parisiens, les Catalans devraient se passer de Gérard Piqué. Touché au genou mercredi en Coupe contre Séville, le défenseur espagnol est incertain de pouvoir tenir sa place contre le PSG.













Par Ange A.