FC Nantes : Les supporters ne décolèrent pas après Le Graët

La récente sortie de Noël Le Graët n’a pas suffi à calmer la colère des supporters du FC Nantes. Plusieurs associations de supporters nantais annoncent une nouvelle manifestation. Ceci pour protester contre la direction et les mauvais résultats de leur club.

Pour la cinquième fois cette saison, les supporters du FC Nantes entendent descendre dans la rue. La récente nomination d’Antoine Kombouaré n’a rien arrangé à la situation des Canaris. S’il a concédé sa première défaite mercredi contre Reims (1-2), le technicien kanak peine à redresser le FCN. Nantes est désormais 19e de Ligue 1 Conforama, à 10 journées de la fin du championnat. De quoi irriter les supporters nantais, déjà en rogne contre leurs dirigeants. Ces fans prévoient un nouveau « rassemblement pacifique » dimanche le 21 mars aux abords du stade La Beaujoire à 14h30, soit 30 minutes avant le derby contre le FC Lorient. Une fois de plus, il sera question pour ces fans de demander le départ de Waldemar Kita et de protester contre les mauvaises performances de leur équipe.

Noël Le Graët débouté par les supporters nantais

Cette annonce des supporters du FC Nantes tombe après la sortie de Noël Le Graët sur Hit West. Pour le président de la Fédération française de football, ces supporters exagèrent. Pour le patron de la FFF, « il faut toujours aimer son club, quels que soient les dirigeants, quels que soient les résultats ». Seulement, ce message ne passe plus auprès des fans des Jaune et vert, ce depuis de longs mois. En guerre ouverte contre Waldemar Kita et ses pratiques, ils espèrent remporter le bras de fer. Dans leur communiqué, ils indiquent d'ailleurs qu'ils vont continuer à manifester tant qu'ils ne seront pas exaucés. « Ce type de rassemblement sera renouvelé à l'avenir tant que nous le jugerons nécessaire », peut-on lire.













