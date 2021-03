OL : CDF, la satisfaction de Garcia après la qualification

Publié le 06 mars 2021 à 22:30

L’Olympique lyonnais a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France samedi. L’ OL a passé une manita au FC Sochaux pour poursuivre son aventure en Coupe. Rudi Garcia s’est satisfait de la performance de ses hommes contre le pensionnaire de Ligue 2.

L’ OL en passe cinq à Sochaux et file en huitièmes

Demi-finaliste de la Coupe de France la saison dernière, l’Olympique lyonnais se rapproche encore du dernier carré cette année. Samedi, l’ OL a validé son ticket pour les huitièmes de finale en dominant le FC Sochaux. Comme contre Ajaccio au tour précédent, Lyon a passé cinq buts à son adversaire du jour. Djamel Benlamri (8e), Maxwell Cornet (10e), Rayan Cherki (45e, 88e) et Jason Denayer (77e) sont les buteurs lyonnais. Chris Bédia (41e, 56e) a sauvé l’honneur des siens sur la pelouse du Groupama Stadium. Entraîneur des Gones, Rudi Garcia n’a pas caché sa joie à l’issue de la rencontre. Le coach est notamment satisfait de la prestation de Cherki, auteur d’un doublé.

Quelques regrets pour Garcia avant Reims

« Dans l’ensemble, c’est très bien. On a été très bon dans la maitrise collective […] C’est un match très intéressant pour Cherki. Il y a beaucoup de satisfaction », a déclaré le coach de l’ OL sur le site officiel du club. Bien que satisfait, Rudi Garcia regrette les buts concédés et les occasions manquées par ses poulains. Il se projette déjà sur la prochaine sortie de Lyon. Vendredi, l’Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du Stade de Reims à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1 Conforama. « On a laissé revenir Sochaux à deux reprises. On a pris deux buts de trop. On va retenir le reste. Il y a eu plein de bonnes choses. Je regrette les occasions manquées. On aurait pu mettre plus de buts [...] Il faut se concentrer sur le match de Reims. C’est très important », a poursuivi l’entraîneur rhodanien.













Par Ange A.