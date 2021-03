Stade Rennais : Nzonzi dévoile la méthode Sampaoli avant l’OM

Publié le 08 mars 2021 à 17:00

Steven Nzonzi, milieu de terrain du Stade Rennais, a été dirigé par Jorge Sampaoli au FC Séville. Il connait donc bien la méthode de travail et le style de jeu du nouvel entraîneur de l’OM. Il n’a pas manqué de briefer ses coéquipiers avant le déplacement des Rennais à Marseille, ce mercredi 10 mars (19h).

Stade Rennais : Nzonzi, « Sampaoli apporte du dynamisme... »

Le Stade Rennais affronte l’OM, ce mercredi, au stade Vélodrome. Ce match compte pour la 22e journée de Ligue 1 et était initialement prévu le 30 janvier 2021. Ce jour-là, les supporters ultras du club phocéen s’étaient introduits à la Commanderie où se trouvait leur équipe en regroupement, à quelques heures du coup d’envoi du match contre le SRFC. Finalement la LFP avait reporté la rencontre, vu l’ampleur des incidents, l’environnement sous tension dans la cité phocéenne et le traumatisme causé aux joueurs de l’équipe de l’Olympique de Marseille. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Steven Nzonzi a livré quelques informations sur le nouveau coach de l’OM.

« Ça s'est très bien passé avec ce coach (Jorge Sampaoli). On avait fait une très bonne saison. Il met du dynamisme dans son groupe et son effectif », a-t-il indiqué. « Il est derrière ses joueurs, comme on peut le voir sur son banc. Beaucoup d'énergie et d'envie », a fait savoir le N°15 du Stade Rennais. « Je sais qu’il fait du très bon travail. Après, s'il va changer le jeu de l'OM, ce n'est pas mon problème. Je ne connais que Marseille par la télévision. Je ne peux pas savoir si ça va coller avec ce coach. Lui, c'est sûr qu'il bouillonne sur son banc de touche, mais il est tranquille à côté », a témoigné l’ancien joueur des Blanc et Rouge.

Palmarès du nouveau coach de l'OM avec FC Séville

Le technicien argentin avait entraîné le FC Séville, lors de l’unique saison 2016-2017. Son équipe avait perdu la Supercoupe de l’UEFA 2016 et aussi la Supercoupe d’Espagne 2016. Il avait disputé 53 matchs avec le club espagnol, pour 27 victoires, 12 nuls et 14 défaites, toutes compétitions confondues. Quant au milieu de terrain Tricolore, il avait été vainqueur de la Ligue Europa en 2016, finaliste de la Supercoupe de l'UEFA en 2016 et finaliste de la Coupe d'Espagne en 2018, sous le maillot sévillan. Mercredi, Steven Nzonzi va donc retrouver Jorge Sampaoli, dans un match décisif entre deux équipes mal classées en championnat. En effet l’OM est 8e avec 39 points et le Stade Rennais est 10e avec 38 points. Sur une série de 4 défaites, le club breton aura aussi un nouvel entraîneur sur son banc de touche, Bruno Genesio.













Par ALEXIS