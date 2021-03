PSG Mercato : Wenger tue l’enthousiasme pour Messi

Publié le 08 mars 2021 à 22:32

Le PSG (champion de France) veut recruter Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone, au mercato de juin 2021. Le club de la capitale compte pourtant déjà les attaquants Kylian Mbappé et Neymar, deux grosses stars du foot mondial, dans son effectif. Arsène Wenger est contre l’arrivée du capitaine Blaugrana à Paris. Il justifie son avis.

PSG : Wenger opposé à l'arrivée de Messi au Paris SG

Le PSG cherche à prolonger les contrats de ses buteurs Kylian Mbappé (22 ans) et Neymar (29 ans). Recrutés à l’été 2017, les deux joueurs décisifs sont sous contrat jusqu’en juin 2022. Le premier est fortement courtisé par le Real Madrid, mais il s’est donné un temps de réflexion avant de décider pour son avenir au Paris Saint-Germain. Quant au deuxième, il est disposé à poursuivre avec les Rouge et Bleu. C’est d’ailleurs le Brésilien qui avait invité Lionel Messi (33 ans), son ancien coéquipier au Barça, à le rejoindre à Paris. En effet, le PSG est parmi les clubs qui désirent accueillir sous son maillot le sextuple Ballon d’or au terme de son bail en Catalogne.

Invité à se prononcer sur l’intention des dirigeants Parisiens de s’attacher les services de "La Pulga", Arsène Wenger estime que ce n’est pas essentiel. Pour des raisons d’équilibre, tant sur le plan sportif que financier. « Lionel Messi est l’un des deux meilleurs joueurs du monde. Ceux qui remplaceront Cristiano Ronaldo (36 ans) et Messi sont déjà au Paris SG », a fait savoir le technicien français, par ailleurs dirigeant à la FIFA et consultant sur TF1. « Après ça, c’est une question d’équilibre dans un club, un équilibre sur le plan technique et aussi sur le plan économique. Pouvez-vous garder l’équilibre au PSG en faisant venir des joueurs comme Lionel Messi ? Je ne suis pas sûr », a analysé l’ex-manager d’Arsenal.

Laporta peut-il convaincre Messi de rester à Barcelone

Notons que le bail du meilleur joueur mondial expire le 30 juin prochain, mais il n'a pas encore pris la décision de quitter le FC Barcelone. Le club catalan lui fait une proposition pour prolonger son contrat. Et à la suite de son élection, samedi, Joan Laporta a promis de tout faire pour convaincre le buteur barcelonais de rempiler. Il a fait de la signature de ce dernier, la priorité du club. Le nouveau président du Barça s'en est d'ailleurs pris au PSG qui pousse ses pions pour attirer son attaquant. Les Rouge et Bleu ne sont pas seuls en embuscade, il y a également Manchester City de Pep Guardiloa.













Par ALEXIS