Barça : La Liga est prête au départ de Lionel Messi au mercato

Alors qu'approche à grands pas le huitième de finale retour entre le PSG et le Barça, le club catalan accueille un nouveau président. Enfin, c'est surtout un ancien de la maison qui revient au pouvoir, en la personne de Joan Laporta. Et l'une de ses premières et plus importantes, outre la gestion de la crise financière qui secoue le FC Barcelone, c'est de convaincre Lionel Messi de continuer l'aventure. L'Argentin est en fin de contrat en juin prochain, et le club parisien, des joueurs jusqu'au directeur sportif, Leonardo, poussent pour accueillir le sectuple Ballon d'Or cet été.

Le président de la Liga s'attend au départ de Messi

Lionel Messi qui quitte le Barça, ce serait un énorme impact pour la planète foot. Mais c'en serait un tonitruant pour le championnat espagnol, qui perdrait sa plus grande star. Financièrement, la présence de l'Argentin en Liga est un argument de poids pour les diffuseurs, comme celle de Neymar peut l'être en France, et son départ détournerait certains projecteurs des stades espagnoles. Le président du la Liga, Javier Tebas, imagine possible le départ prochain de Messi et anticipe déjà. "Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid a été une décision prise par le club, je n’ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais je préfère toujours avoir les meilleurs joueurs en Liga, la même chose s’est produite avec Neymar avant cela. Cristiano était le buteur ultime de la Liga et nous avons été touchés par son départ, mais l'impact financier a été minime car nous nous sommes bien préparés pour ce moment", a expliqué Tebas à On sport-Egypt.

Le Barça retrouve espoir avec Joan Laporta

Côté Barça, on ne fait plus de mystère sur un possible départ de la star du club. Mais l'espoir est revenu avec l'élection de Joan Laporta à la présidence, lui qui était déjà à la tête du club de 2003 à 2010. "Je dis la vérité, je suis celui qui a le plus d'expérience et de détermination, ainsi que le plus de crédibilité aux yeux de Messi", avait-il déclaré à Goal avant son élection. "Cela me remplit de fierté qu'il me dise que tout ce que je lui ai promis a été accompli. La question de Leo est plus facile que celle du stade (dont la rénovation n'avance pas, ndlr). Ce serait très agréable d'arriver à ce 125e anniversaire du Camp Nou (en 2024) avec Messi, ce serait un bon feu d'artifice final." C'est donc avec beaucoup d'espoir que les Barcelonais regardent l'avenir désormais. Mais une possible élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait entériner le choix de l'Argentin. D'autant que Neymar continue son forcing, selon L'Equipe, en vantant les mérites du PSG et de la capitale française dans une discussion WhatsApp commune.













