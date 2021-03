PSG - Barça : Koeman est convaincu qu'un miracle est possible

Publié le 09 mars 2021 à 14:30

Le Barça se déplace à Paris avec l'utopique espoir d'une nouvelle remontada, mercredi, en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Face au PSG, il faudra un véritable exploit aux Barcelonais, larges perdants au Camp Nou (1-4). Petit coup de pouce du destin pour les Catalans, le forfait confirmé de Neymar, qui aura donc manqué ce double rendez-vous face à son ancienne équipe et son ami Lionel Messi. Ronald Koeman, l'entraîneur néerlandais du FC Barcelone, devra lui aussi faire avec certaines absences, mais ses joueurs arrivent confiants, après avoir remonté deux buts à Séville en Coupe du Roi.

Koeman confiant, mais prudent

Le FC Barcelone est dans une bonne passe en cette fin d'hiver. "Au match aller, nous étions déjà dans une bonne période, rappelle Ronald Koeman. Mais bien sûr le retour en Coupe nous a donné confiance, ce n'est cependant pas la même chose de revenir de 2-0 à domicile que de 1-4 à l'extérieur, et le PSG est une équipe très forte. Pour avoir une option, il faut passer une bonne nuit et être très efficace. Mais essayons. Espérons que nous pouvons compliquer les choses." Et évidemment, l'absence de Neymar aura un poids dans la rencontre. "Pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde. Quand il n'est pas là, c'est mieux ou plus facile. Je ne sais pas comment le dire. Sans Neymar devant, c'est plus facile", a avoué le coach du Barça, même si l'absence du Brésilien ne s'est pas vraiment faite ressentir à l'aller. De son côté, le coach des Catalans sera privé de Gerard Piqué et Ronald Araujo.

Le Barça y croit malgré tout

Pour autant, le Barça y croit : "Il y a toujours de la vie, ça dépend du scénario du match, ça dépend aussi de notre efficacité. Nous sommes une équipe qui se crée toujours des occasions de marquer. Si nous sommes efficaces, rien n'est impossible." L'entraîneur oranje compte bien évidemment sur sa star, Lionel Messi : "Si nous pensons à une remontada, nous aurons besoin des joueurs à leur meilleur niveau. Si Leo est capable de faire l'une de ses meilleures parties, tout est possible. C'est un joueur qui peut changer n'importe quel match à n'importe quel moment. Mais il faut non seulement qu'il soit à son meilleur niveau mais aussi toute l’équipe." D'ailleurs, Ronald Koeman a vu l'élection de Joan Laporta à la présidence du Barça comme une bonne chose. "Laporta a un passé avec Leo Messi et d'autres joueurs du club, mais seul Leo sait ce qu'il fera. Nous voulons tous qu'il reste. Pour le club c'est très bien d'avoir un président comme lui et de pouvoir travailler pour améliorer les choses".













Par Matthieu