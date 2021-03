ASSE : Un nouveau directeur au centre de formation de Sainté ?

Publié le 09 mars 2021 à 16:45

Philippe Guillemet, actuel directeur du centre de formation de l' ASSE, sera en fin de contrat à l’issue de la saison actuelle. Le club ligérien aurait déjà trouvé son successeur.

ASSE : Huard à la place de Guillemet ?

L’ ASSE chercherait le remplaçant de Philippe Guillemet à la Direction de l’académie des Verts. Si l’on en croit les informations de But Football Club, les décideurs stéphanois ne prolongeront pas le bail du technicien de 57 ans. La source indique que l’AS Saint-Étienne a fait une proposition à Laurent Huard pour occuper le poste de responsable du centre de formation, à l’issue du contrat de Guillemet. Et il aurait agréé l’offre des Verts d'après Evect, car cela lui permettrait de mettre son expérience acquise à au Stade rennais et à Paris SG au profit de la formation dans le Forez. « Il a accepté de retrouver une place de formateur qu'il connaît bien », a noté le site web regroupant une communauté de Supporters de l' ASSE

Qui est Laurent Huard ?

Parti du PSG en juin 2019, Laurent Huard avait été l’adjoint de Ghislain Printant, avant le limogeage de ce dernier et l'arrivée de Claude Puel en octobre 2019. En retrait du staff technique de l’ ASSE, le coach de 47 ans est actuellement responsable technique du centre de formation, selon l’organigramme du club ligérien, sur son site internet. Au Paris Saint-Germain, il avait été l’entraîneur de l’équipe réserve (2015-2016), puis coach des U17 entre 2016 et 2019. Avec cette catégorie, il a obtenu le titre de champion de France en 2017. Au Stade rennais, le responsable technique du centre de formation des Stéphanois a notamment dirigé la réserve et les U19 avec lesquels il a remporté la Coupe Gambardella en 2008. Laurent Huard avait été également entraîneur adjoint du groupe professionnel, auprès de Pierre Dréossi (2006-2007).

Lors de son arrivée à Saint-Étienne, les Stéphanois avaient mis en avant « ses qualités de formateur ». « Fort d'une grande expérience du football professionnel et de la formation, Laurent Huard s'inscrit parfaitement dans le projet sportif de l' ASSE », avait commenté Sainté. En tant que joueur, l’ancien milieu de terrain du SRFC a porté les couleurs rennaises évidemment (1990 à 1999), du CS Sedan-Ardennes (1999-2000) et de l’ AS Saint-Étienne (2000-2002).













Par ALEXIS