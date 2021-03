FC Nantes : Pourquoi c'est si compliqué pour les Canaris ?

Publié le 09 mars 2021 à 18:00

Le FC Nantes a viré Chistian Gourcuff, puis Raymond Domenech et a engagé Antoine Kombouaré le 11 février dernier, pour l’opération maintien en Ligue 1. Mais ce dernier n’y arrive pas ! Les Canaris sont 19es et relégables après 28 journées de championnat. Mickaël Madar s’inquiète sérieusement pour le club du président Waldemar Kita.

Madar, « les joueurs du FCN ne sont pas prêts à jouer le maintien »

Mickaël Madar a réagi à la situation actuelle du FC Nantes en L1 sur Canal+. Il assure que le club de la Cité des Ducs est véritablement en danger. D’ailleurs, il ne voit pas comment Antoine Kombouaré pourrait sauver les Jaune et Vert, à 10 journées de la fin de la saison 2020-2021. Surtout que l’état d’esprit de son équipe est très affecté. « Je pense que psychologiquement, les joueurs du Football Club de Nantes ne sont pas prêts à jouer le maintien », a constaté le consultant pour chaîne cryptée. « Pour eux, le FC Nantes est un grand club, avec du renom. Dans leur tête, ils doivent se dire : ‘’on ne peut pas descendre’’. Mais le problème, c’est qu’on ne peut se sauver que sur le terrain, en étant tous soudés, en faisant les efforts, puis en ayant confiance même si, parfois, je trouve que c’est compliqué », a commenté l’ancien joueur du PSG et ex-international Tricolore.

Bilan du FC Nantes et de Kombouaré

Les Canaris comptent 24 points en 28 matchs de Ligue 1. Ils ont enregistré 4 petites victoires, pour 12 nuls et 12 défaites. Le FCN a concédé 44 buts et en a marqué 28, soit une différence de buts négative de (-16). L’équipe d’Antoine Kombouaré est la 3e pire attaque et la 6e plus mauvaise défense dans l’élite actuellement. Notons que le coach kanak a démarré sa mission sur le banc de touche des Canaris, par une victoire contre Angers SCO (1-3), au stade Raymond Kopa. Il a ensuite enchainé deux matchs nuls face à l'OM (1-1) et au Nîmes Olympique (1-1). Lors de son 4e match, l'ancien joueur du FC Nantes a concédé une défaite au Stade de Reims à la Beaujoire (0-1). Soit 5 points engrangé sur 12 possible.













Par ALEXIS