OM : Jorge Sampaoli veut de démarquer de Marcelo Bielsa

Publié le 09 mars 2021 à 22:25

Admirateur de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli est à l' OM, sur les traces de son mentor. Il a été nommé coach principal du club phocéen le 26 février dernier. Mais il promet de ne pas imiter l’ancien entraîneur des Olympiens.

OM : Marcelo Bielsa a marqué les esprits à Marseille

Marcelo Bielsa a passé une seule saison à la tête du staff technique de l’ OM (2014-2015). Il avait dirigé 41 matchs, dont 39 en Ligue 1. Son bilan est le suivant : 21 victoires, 6 nuls et 14 défaites sur le banc du club phocéen. Champion d’automne, l’Olympique de Marseille avait terminé 4e du championnat sous les ordres de l’ entraîneur Argentin avec 69 points, 76 buts marqués et 42 buts concédés. Un bilan acceptable dans le monde du foot, mais grand aux yeux des supporters Marseillais. Cependant, le coach de 65 ans avait rendu sa démission le 8 août 2015 alors qu’il avait encore un an de contrat à honorer dans la cité phocéenne. Il avait évoqué comme raison un désaccord avec la direction de l’ OM. Marcelo Bielsa avait réussi à mettre tous les supporters de l’Olympique de Marseille à ses pieds. Fin technicien et tacticien, il a marqué la Ligue 1 par la fameuse glacière qui lui servait très souvent de siège. Notons que Marcelo Bielsa est le manager de Leeds United (Premier League) depuis juin 2018.

Jorge Sampaoli ne compte pas imiter son mentor

Disciple de Bielsa, Jorge Sampaoli veut écrire sa propre histoire à Marseille et avec ses méthodes et son style à lui. « Pour beaucoup d'entraîneurs, Marcelo Bielsa est une référence, et pour moi tout particulièrement. J'ai suivi chacune de ses équipes et je me sens idéologiquement proche de lui dans le jeu. Mais je ne compte pas tenter de l'imiter », a-t-il promis. « Il y a certaines idoles dans certains endroits, moi j'ai ma façon pour faire changer les choses. Je viens pour un projet précis dans un temps précis, cela ne me passionne pas qu'on se souvienne de mon nom à long terme », a expliqué le nouvel entraîneur de l’OM. Rappelons que Jorge Sampaoli va disputer son premier match avec les Blanc et Bleu, ce mercredi (19h) au Vélodrome lors du match face au Stade rennais. Cette rencontre compte pour la 22e journée de la L1 reportée.













Par ALEXIS