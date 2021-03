ASSE Mercato : Un attaquant justifie son refus de signer

Publié le 09 mars 2021 à 21:17

Un attaquant courtisé par l’ ASSE a refusé de rejoindre l’équipe de Claude Puel. Il s’est engagé avec le Paris FC en Ligue 2. Il justifie son choix.

ASSE : Morgan Guilavogui très courtisé

À la recherche d’un buteur prêt à empiler des buts, l’ ASSE avait songé à un joueur passé dans son académie et ayant évolué avec les U17 en 2014. Il s’agit de Morgan Guilavogui, petit frère de Josuha Guilavogui lui-même formé et révélé à l’AS Saint-Étienne. Le joueur de 22 ans confirme l’intérêt des Stéphanois, mais aussi des Merlus en Ligue 1. Des clubs de National étaient aussi intéressés par son profil, lors du mercato estival 2020. « À la fin du championnat 2020, mon agent est revenu vers moi pour m'indiquer que plusieurs clubs étaient intéressés. En National 1, il y avait Boulogne-sur-Mer et Laval. En Ligue 2, il y avait le Paris FC et en Ligue 1 il y avait Sainté et le FC Lorient », a-t-il indiqué. Finalement, le polyvalent joueur offensif a préféré s’engager avec le Paris FC. Ainsi, il a signé un contrat de trois saisons avec l’autre club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2023.

Le discours de Puel n'a pas convaincu l'attaquant

Mais pourquoi Morgan Guilavogui n’a-t-il pas été emballé par le projet de l’ ASSE, un club qu’il connait pourtant ? « À l’AS Saint-Étienne, on me proposait un contrat professionnel, mais on me situait entre la réserve et la L1. Le FC Lorient, c'était pour le groupe Ligue 1, mais d'abord avec un passage en réserve. Ça ne m'intéressait pas trop. J'ai donc préféré m'engager en Ligue 2 avec le Paris FC », a-t-il expliqué, dans une interview sur RazCast TV. « Le discours de l'entraîneur était différent. J'ai eu Claude Puel (ASSE), Christophe Pélissier (FCL) et René Girard (PFC) au téléphone. Même si le discours de Puel était bien, celui de Girard m'a permis de faire mon choix beaucoup plus rapidement », a justifié la cible des Verts. En 16 matchs disputés en L2, Morgan Guilavogui a été titulaire 11 fois et a délivré 2 passes décisives.













Par ALEXIS