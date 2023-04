Publié par ALEXIS le 13 avril 2023 à 16:56

Après la victoire de l’ ASSE sur le Paris FC, Laurent Batlles a tenu un discours pour féliciter ses joueurs. Un message rapporté par Evect.

L’ ASSE enchaîne les succès et poursuit sa remontée au classement. Samedi dernier, les Stéphanois ont infligé une défaite au Paris FC (2-4), dans la capitale. Le scénario du match a encore démontré que l’AS Saint-Etienne a des ressources pour parer à toute situation dans un match.

L' ASSE était mené (2-1, 32e), mais a su renverser la tendance. Niels Nkounkou a égalisé avant la pause (2-2, 35e) et a inscrit un doublé en seconde période (2-3, 63e) pour redonner l’avantage à Sainté. Le buteur Jean-Philippe Krasso a parachevé la victoire des Verts, en transformant un penalty obtenu par Mathieu Cafaro (2-4, 69e).

Et la réaction des Stéphanois a fortement plu à Laurent Batlles. Lors de son passage en conférence de presse d’après-match, il n'a pas manqué de le souligner. "Sur la seconde période, on a mis plus d’engagements et on a su gagner ce match […]. Je suis très heureux du résultat final pour mon équipe, mes joueurs."

ASSE : Batlles, « c'est très important, on a démontré une force de caractère »

Mais en dehors des propos tenus officiellement devant les journalistes, l’entraîneur de l’ ASSE a adressé un message fort à ses joueurs dans le vestiaire. Une partie de son discours est publié par Evect, dans une séance de l'Inside Match Week.

« Juste vous féliciter parce que vous vous êtes donné les moyens en seconde mi-temps de gagner le match. Ce n'est pas facile de venir gagner ici. Félicitations à tout le monde, à tout le groupe. C'est très important ce qu'on a fait. On a démontré une force de caractère notamment par rapport à ce qu'il s'est passé en première mi-temps. C'est très très important pour le groupe et comme je l'avais promis, à mercredi les gars ! » Le rendez-vous de mercredi, c’était pour la reprise des entraînements. Laurent Batlles a accordé trois jours de repos à l' ASSE après le succès face au Paris FC.