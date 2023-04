Publié par Dylan le 09 avril 2023 à 10:06

Malgré la victoire face au Paris FC et une remontée au classement de Ligue 2, l'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles ne veut pas crier victoire trop vite.

C'est peut-être la meilleure opération de la 30ème journée de Ligue 2. Engluée dans un wagon d'équipes luttant pour le maintien, l'AS Saint-Étienne a fait un grand pas en avant vers cet objectif samedi. L'équipe dirigée par Laurent Batlles a battu le Paris FC de Thierry Laurey dans un match riche en buts (4-2) à Charléty. Ibrahima Wadji a ouvert le score dès la 1re minute, donnant le ton très rapidement en faveur des Verts (1-0).

Puis, son homologue francilien Pierre-Yves Hamel a égalisé à la 14ème minute, portant le score à 1-1. L'ancien du FC Lorient a signé son premier but de la saison sur un joli plat du pied gauche. Le PFC croit renverser la situation à la 32ème minute lorsque Iglesias passe devant toute la défense stéphanoise et dévie un centre dans le but de Gautier Larsonneur (2-1). Mais grâce à Niels Nkounkou par deux fois, les Verts vont renverser le match. Le latéral gauche, insaisissable depuis son arrivée, marque d'abord de la tête (2-2, 35') avant de récidiver sur une frappe... de 35 mètres (2-3, 63'). Un penalty transformé par Jean-Philippe Krasso à la 69ème minute scellera définitvement le succès de l'ASSE (2-4).

Laurent Batlles (ASSE) : « Le maintien, je ne veux pas en parler »

Lanterne rouge de Ligue 2 durant une grande partie de la saison, l'AS Saint-Étienne s'est métamorphosée depuis la fin du mercato hivernal. Si des changements sont encore prévus cet été, notamment en interne, le club forézien peut assurément remercier ses recrues. Auteur d'un doublé, Niels Nkounkou, le défenseur prêté par Everton a notamment marqué à 4 reprises et délivré 6 passes décisives en 12 matchs. Un bilan qui montre bien la force actuelle des Verts, sur un nuage depuis quelque temps.

Interrogé par la presse sur un possible maintien après la victoire contre le Paris FC, le coach ligérien Laurent Batlles a calmé le jeu : « Je ne veux pas en parler (sourire). Comme je le dis quasiment à chaque conférence de presse, on veut avancer, prendre des points et finir le plus haut possible. On a un match qui s'annonce compliqué à Grenoble » a-t-il analysé. L'ASSE est désormais onzième de Ligue 2 avec 8 points d'avance sur le premier relégable à l'issue de la 30ème journée.