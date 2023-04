Publié par ALEXIS le 07 avril 2023 à 23:07

L’ ASSE a retenu 18 joueurs contre le Paris FC, samedi, mais le groupe est diminué, en raison des absences. Et cela se ressent dans la compo de Batlles.

L’ équipe de l’ ASSE a enregistré deux forfaits de dernière minute, vendredi. Le club a officialisé les absences du capitaine Anthony Briançon (mollet) et de Kader Bamba (lésion au quadriceps). Ils sont forfaits contre le Paris FC et indisponibles 4 à 6 semaines. Deux grosses absences à l’AS Saint-Etienne, en plus de Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, dont la saison est terminée.

Incertain ces dernières heures en raison d’un souci au tendon rotulien, Louis Mouton (milieu défensif, 20 ans) est finalement déclaré forfait face aux Parisiens. Il ne figure pas dans le groupe de Laurent Batlles pour le déplacement au stade Charléty à Paris.

ASSE : Pétrot et Wadji à la place de Briançon et Kader Bamba

En l’absence d’Anthony Briançon, l’entraineur de l’ ASSE devrait faire confiance à Léo Pétrot, de retour de suspension. Pour remplacer Kader Bamba, il devraient revenir à son duo d’attaque composé de Jean-Philippe Krasso et Ibrahima Wadji. Il faut noter que le dernier était remplaçant face aux Chamois Niortais. Mais il était entré en jeu après la pause, à la place de Kader Bamba, à la suite de la blessure musculaire de l’ailier prêté par le FC Nantes.

Sorti du banc de touche, l’attaquant sénégalais avait inscrit un doublé, offrant ainsi les 3 points de la victoire à l’ ASSE. Et Laurent Batlles n’avait pas tari d’éloges à son endroit. « Son entrée a été remarquable. Il nous a amené beaucoup de profondeur, d’appels, il a aussi su tenir le ballon. Il a été présent dans la surface et efficace. J’avais préféré Kader Bamba en première période, mais Ibrahima Wadji a lui amené des courses. »

Dans l’entrejeu, Thomas Monconduit devrait retrouver sa place de titulaire. Les autres joueurs du groupe stéphanois sont : Etienne Green, Mickaël Nadé, Jimmy Giraudon, Dylan Chambost, Lamine Fomba, Aïmen Moueffek et Lenny Pintor.

La compo probable de l’ ASSE contre le Paris FC :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : S. Sow, L. Pétrot, D. Appiah

Milieux de terrain : N. Nkounkou, T. Monconduit, B. Bouchouari, M. Cafaro, V. Lobry

Attaquants : J-P. Krasso, I. Wadji