PSG Mercato : Mbappé, une incertitude qui peut coûter cher

Publié le 10 mars 2021 à 13:45

À quelques heures d'affronter le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, le PSG n'a toujours pas obtenu la signature de celui qui a inscrit un triplé au Camp Nou au match aller. Kylian Mbappé fait toujours durer le suspense pour sa prolongation de contrat et le temps de "la réflexion" commence à être long pour la direction du Paris Saint-Germain. En public, on reste confiant sur la prolongation du bail de la star française, mais Leonardo aimerait qu'elle soit effective rapidement afin de ne pas que le club en soit déstabilisé en vue des prochaines échéances européennes, si qualificiation il y a contre le Barça.

Trois offres refusées par Mbappé ?

Sa réussite contre le Barça au match aller va-t-elle contribuer à sa prolongation de contrat ? En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas assuré son club de pouvoir compter sur lui à l'avenir. "La question de mon avenir revient souvent, mais ce n'est pas que ça. (…) La vérité, c'est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. Je l'ai toujours dit, je suis heureux ici et avec ce genre de match, je suis encore plus heureux", avait récemment déclaré le buteur de l'équipe de France. Pourtant, un accord enlèverait une grosse épine du pied de Leonardo, qui pourrait travailler sur d'autres dossiers mercato avec certaines assurances.

Le PSG attend plus de clarté

Pour Jérôme Rothen, Ancien joueur du PSG et consultant pour RMC, il faudra aussi que les choses soient plus claires. "Son avenir ? C'est compliqué. Parce que, déjà, on n'est pas dans sa tête. Il a des objectifs personnels, des envies. Est-ce que toutes les cases sont cochées en restant au PSG ? Je n'en suis pas sûr, sinon il aurait déjà prolongé, c'est certain. Il estimait je pense que son avenir était ailleurs. Après, ce n'est pas une critique, il a le droit de penser comme ça." Le joueur de Mauricio Pochettino était déjà en quête d'assurance quant à la volonté des dirigeants parisiens de bâtir une solide équipe capable de rivaliser tous les ans en Ligue des champions.

Mais l'ex du Paris SG demande un peu plus de franchise à Kylian Mbappé. "J'ai trop l'impression que, par moments, il cache certaines vérités. Il enrobe le truc et tu sens que ce n'est pas franc. Et ça, j'aime un peu moins. Parce que ça veut dire que là tu es dans l'opportunisme. Ça veut dire que ton objectif était d'aller au Real Madrid mais que, vu le contexte, la santé financière du Real ne te le permet plus. Ça manque de franchise par moments. Si j'ai un message à lui faire passer c'est : Kylian, sois plus clair. Après le club avancera, avec ou sans lui." Déterminant pour le PSG contre le FC Barcelone à l'aller, c'est encore lui qui sera le leader de l'attaque parisienne ce mercredi soir (21h) au Parc des Princes, en l'absence de Neymar, forfait.













Par Matthieu