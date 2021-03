Real Madrid : Dénouement du feuilleton Sergio Ramos ce jeudi ?

Publié le 10 mars 2021 à 21:15

Capitaine exemplaire et tellement précieux dans les nombreux succès du Real Madrid lors de la dernière décennie, Sergio Ramos est en fin de contrat cet été et aucun accord n'a encore été trouvé pour une éventuelle prolongation. Le feuilleton devrait finalement prendre fin ce jeudi.

Fin du feuilleton Sergio Ramos au Real Madrid ?

Capitaine emblématique du Real Madrid de la décennie 2010, Sergio Ramos aura tout connu dans la capitale madrilène. Des titres, quatre Uefa Champions League, 5 Liga et d'autres dizaines de coupes européennes et espagnoles. Une idylle qui dure depuis 2004 maintenant, mais qui pourrait ne pas s'étendre au-delà de la saison actuelle. En effet, alors que son contrat expire en juin, l'intéressé ne parvient pas à trouver d'accord avec Florentino Pérez sur la durée du contrat, le président des Merengue privilégiant une prolongation d'un an quand le défenseur espagnol préférerait au moins deux ans. Toujours essentiel aux yeux de Zinedine Zidane, qui compte le titulariser dès son retour de blessure lors du huitième de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta, le natif de Camas ne s'est toujours pas exprimé sur les avancées d'une éventuelle prolongation.

Il s'exprimera sur Twitch ce jeudi

Mais voilà, cette situation pourrait changer, car l'international ibérique s'exprimera demain sur Twitch avec Ibai Llanos. Pour rappel, Ramos avait déclaré il y'a sept mois, lors d'un rassemblement avec la Roja, qu'il ne stressait pas quant à son avenir : "C'est un sujet que nous n'avons pas abordé. Cela ne génère pas de malaise pour moi ou au club. J'ai toujours dit que le thème de l'avenir ne m'inquiète pas. Je suis à Madrid et personne ne m’a jamais montré la porte de la sortie de l’équipe dans laquelle je veux être. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes si nous devons parvenir à un accord."

Nous verrons demain ce qu'il dira, alors qu'il devrait sûrement affirmer son désir de rester au Real Madrid.













Par Chemssdine