Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 20:21

Pour la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG, le Qatar rêverait toujours de Zinédine Zidane. Mais l’ancien coach du Real Madrid a une préférence pour son prochain club.

PSG Mercato : Zinédine Zidane pour remplacer Galtier ?

Annoncé sur le départ à la fin de la saison, Christophe Galtier a étonné plus d’un lors de sa confère ce de presse de jeudi. « Je me projette pour être entraîneur au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Nous travaillons avec Luis sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe, avoir plus de variété dans notre jeu à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément », a expliqué le technicien marseillais.

Mais ce vendredi, L’Équipe indique que le Paris SG pense effectivement à remplacer Galtier cet été. Et le quotidien sportif ajoute que « Zinédine Zidane est la PRIORITÉ des dirigeants du PSG pour succéder à Christophe Galtier. Le dossier paraît complexe, mais le PSG veut se donner les moyens de convaincre le coach français. » Pour autant, le Marseillais de 50 ans semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Zinédine Zidane se positionne pour entraîner la Juve

En effet, RMC Sport explique que « la légende des Bleus – toujours polie et à l’écoute lorsqu’on la sollicite – ne semble pas en accord avec la gouvernance en place au PSG. Très attaché à sa liberté d’action et à son pouvoir sportif, il craint de ne pas avoir toutes les armes qu’il juge indispensables pour entrainer une équipe comme le PSG. » Le pouvoir trop important accordé aux stars dans le vestiaire n’inciterait pas le Champion du monde 1998 à venir au PSG.

Libre depuis l’été 2021 et son départ du Real Madrid, Zidane serait bel et bien à reprendre du service et ferait de la Juventus Turin sa priorité. Évoqué à nouveau à Madrid pour remplacer éventuellement Carlo Ancelotti, Zizou viserait le poste de Massimiliano Allegri et serait prêt à passer une saison sans disputer une Coupe d’Europe. Mais la Vieille Dame devra d’abord régler la question du licenciement d’Allegri et les 20 millions d’euros que cela pourrait coûter, alors que le club italien est dans l’obligation d’assainir ses comptes. « Un obstacle loin d’être anodin pour marier Zidane à la Juventus, mais pas impossible », précise RMC. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.