OM : Sampaoli s'offre le Stade Rennais pour sa première

Publié le 10 mars 2021 à 22:45

Jorge Sampaoli a réussi ses débuts sur le banc de l’Olympique de Marseille. Mercredi, l’ OM a dominé le Stade Rennais sur le plus petit des scores. La rencontre comptait pour la 22e journée de Ligue 1.

Première réussie pour Sampaoli avec l’ OM

L’Olympique de Marseille avait à cœur de se remettre de sa récente humiliation en Coupe de France. L’ OM a été sorti dès les seizièmes de finale par le Canet-Roussillon, pensionnaire de National 2. Opposé au Stade Rennais mercredi en match en retard de la 22e journée, Marseille a renoué avec le succès. Le club phocéen s’est imposé (1-0) à l’Orange Vélodrome contre Rennes. Pour sa première sur le banc marseillais, Jorge Sampaoli a réussi un coaching gagnant. Entré en fin de match, Mickaël Cuisance a offert les trois points aux siens peu avant la fin du temps réglementaire (88e). Avec ce succès, Marseille remonte à la 6e place. Contrairement à Sampaoli, Bruno Génésio a manqué sa première avec le SRFC. Le club breton cale à la 10e place et reste sur neuf matchs sans victoire.

Les impressions de Sampaoli après son baptême de feu

Contre le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille a mis fin à une disette de quatre matchs sans succès. Nouvel entraîneur du club phocéen, le technicien argentin s’est satisfait d’avoir mis fin à cette mauvaise série. « Cette victoire est un pas en avant, avoir vu cette joie est un soulagement, c’est une victoire à domicile dans un stade qui semble gigantesque, même sans public, on ressent son énergie. C’était important de retrouver de la confiance et de trouver une identité de jeu pour le club et pour la ville », a lâché le technicien argentin en conférence d’après-match. L’entraîneur marseillais entend mettre davantage d’accent sur l’aspect offensif. « La principale chose que j’ai corrigé, une sorte de passivité offensive. On va travailler à récupérer plus haut. Le message du jour était qu’il fallait attaquer », a-t-il indiqué.













Par Ange A.