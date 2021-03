Rachat de l’ASSE, la réaction de peur des dirigeants

Publié le 11 mars 2021 à 15:45

La volonté d’un rachat de l’ASSE a émergé hier mercredi 10 mars 2021. La direction des Verts de l’AS Saint-Étienne, visiblement ébranlée par cette tentative, a publié un communiqué qui a tout d’une réaction de peur.

Rachat de l’ASSE : Qui est Jacques Pauly ?

L’AS Saint-Étienne, un des principaux clubs de foot du championnat français, intéresse Jacques Pauly. Ce dernier était déjà présent sur la liste des candidats au rachat de l’ASSE par trois fois. Hier mercredi, il a animé une conférence de presse lors de laquelle il a de nouveau affiché sa volonté de racheter le club ligérien. Pour l’occasion, l’homme d’affaires de 77 ans était accompagné de Laurent Roussey, ancien joueur puis entraîneur de l’équipe stéphanoise. Pour souvenir, Jacques Pauly avait déposé plainte en 2018 après l’échec de sa prise de parts du club du Forez. Il aurait déposé 400 millions d’euros de garantie, selon lui, dans une banque de la Haute-Loire pour soutenir son projet. Problème, cet argent n’a jamais été retrouvé et il avait été débouté par la justice française devant qui il avait déposé plainte.

C’est cet homme qui revient au-devant de l’actualité avec des velléités de rachat de l’AS Saint-Étienne, un club confronté aux temps difficiles que traversent tous les clubs de football. Jacques Pauly est le patron du groupe Jason. Son entreprise est spécialisée dans l’organisation de conférence dans le monde, ce qui le prédispose à un carnet d’adresses bien fourni. L’ami de l’ancien attaquant de l’équipe stéphanoise avance avoir signé un protocole d’accord avec Roland Romeyer, président du directoire de l’AS Saint-Étienne, pour le contrôle de 40% des parts du club. C’était en 2009 et ce projet prévoyait un poste de manager général pour l’ancien buteur Laurent Roussey.

Par sa conférence de presse d’hier mercredi, l’homme d’affaires fait cas de son intention de revenir à la charge. La succursale française de son projet nommé X3 vient d'être lancée dans le Gers. Coup de pub de ses affaires sur le dos de l’AS Saint-Étienne ou véritable envie d’arriver au club ? En attendant, il règle quelques comptes en accusant les actuels patrons de l’écurie stéphanois d’avoir été « déloyaux » envers lui. Il pointe également du doigt une agence bancaire d’Aurec-sur-Loire (Haute-Loire) d’avoir fait se volatiliser les 400 millions d’euros de dépôt via deux lettres d’intention.

Ce que veulent Pauly et Roussey au club stéphanois

Prenant la parole, le bras droit de Pauly, Laurent Rousse, a fait savoir qu’ils arrivaient avec les moyens à injecter au club pour vite le faire grandir. Il a déclaré lors de cette même conférence de presse que s’il est lui prévu comme dirigeant du club, il souhaite que son patron soit là en permanence pour savoir ce qui est fait en par les moyens qu’il va dégager pour faire avancer le club. Il veut qu’il sache presque en temps réel « Où on va, comment on veut y aller et avec quels moyens en toute transparence », confie l’ancien entraîneur des Verts. « On a des idées qui ne sont pas forcement aujourd’hui celles que le football préconise, qui est le rapport financier, la volonté de faire du fric », dit-il encore avant d’ajouter : « Nous ce n’est pas le cas. L’argent qu’on va mettre dans l’ASSE, on va le mettre pour l’ASSE. On va le mettre pour les supporters de l’ASSE et on va le faire pour que de nouveau ce club rayonne ».

Rachat de l’ASSE : La réaction des dirigeants stéphanois

Il faut croire que cette sortie de Jacques Pauly et Laurent Rousse n’a pas été de gout des dirigeants actuels du club. Alors que l’équipe enchaine de mauvais résultats, cette polémique dans laquelle pourraient s’engouffrer certains supporters stéphanois se fait jour. Clairement inquiet de la tournure que prennent les choses, le club a diffusé un communiqué le jour même pour dénoncer une déstabilisation et menacer de poursuivre ses auteurs devant les tribunaux.

« L’AS Saint-Étienne déplore des tentatives de déstabilisations qui se succèdent au moment précis où le club est confronté à des enjeux économiques et sportifs majeurs.», dénonce le communiqué de la direction, qui fait savoir que « Jacques Pauly et Laurent Roussey se sont lancés dans une nouvelle démarche nuisible et malveillante en convoquant (mercredi) des médias à une conférence de presse abracadabrantesque… après la publication du livre de Bernard Lions, jalonné de raisonnement aussi fallacieux que ceux du très mystérieux repreneur. »

Pour les dirigeants du club rival de l’Olympique Lyonnais, les affirmations contenues dans le livre du journaliste de L’Équipe constituent un « procédé tout aussi inadmissible que le rocambolesque « montage financier » présenté par Jacques Pauly et Laurent Roussey. » Le club se réserve « le droit d’engager des poursuites judiciaires appropriées » pour contrer cette tentative de sa déstabilisation.

Que veut Laurent Roussey à l’AS Saint-Étienne ?

Laurent Roussey assure pourtant que Jacques Pauly a de solides capacités financières dont il veut se servir pour faire de l’ennemi de l’OL le club avant-gardiste qu’il était les décennies passées. « On avait 10 ans d'avance dans les années 70-80. Ce qu'ils attendent de moi aujourd'hui, c'est de retrouver cette lumière, de voir Saint-Étienne briller au plus haut niveau européen », a-t-il confié. Loin de lui donc l’idée de déstabiliser l’AS Saint-Étienne.

La vérité du moment est que le jeu des joueurs stéphanois est pauvre. Les matches de l’ASSE cette saison ne font guère envie de football aux fans de l’équipe. Des problèmes sont observés en attaque lors de chaque match de Sainté. Les joueurs offensifs de l’équipe sont moyens. Au milieu de terrain, aucun joueur ne tire véritablement son épingle du jeu sur la durée. Même chose en défense où des attaquants d’équipes à faibles budgets réalisent des percées les plus révoltantes pour les supporters stéphanois. Le FC Lorient a par exemple récemment infligé une défaite 2-1 aux Verts avant que le RC Lens ne l’écœure 2-3 le 3 mars 2021. La frustration de plus était que ce match s'est joué sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard.

La victoire contre le Stade Rennais FC, le 14 février dernier, avait permis à l' ASSE d’espérer un retour de la réussite. Il faut croire que ce succès face à Rennes n’était qu’un accident puisque trois matches sans la moindres victoire se sont succédés depuis. La fin de saison s’annonce carrément inquiétante pour les Verts qui pointent à la 16e place du classement de Ligue 1 avec 5 points de plus que le barragiste pour le maintien.

Par Gary SLM