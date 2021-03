Barça : Après le PSG, Griezmann dévoile la priorité du FCB

Publié le 11 mars 2021 à 13:00

Le Barça a été éliminé de la Ligue des champions en 8e de finale par le PSG, une première pour le club catalan depuis 2007. Titulaire lors des matchs aller et retour, Antoine Griezmann a été impuissant dans la double confrontation. Sortis de la coupe d’Europe, les Blaugrana ont désormais un objectif prioritaire, dévoilé par l’attaquant français.

Barça : réaction de Griezmann à l'élimination

Le Barça a été battu à l’aller au Camp Nou (4-1) et a tenu le PSG en échec au Parc de Princes (1-1). Conséquence ? Antoine Griezmann et ses coéquipiers sont éliminés de la Champions League et ne verront pas les quarts de finale, pour la première fois depuis 2007. « On voulait vraiment faire un grand match, donner le maximum, mais ça ne l'a pas fait. […] On est quand même embêtés parce qu'on voulait vraiment passer. Les supporters et nous-mêmes, on ne méritait pas d'être éliminés si tôt, mais on reviendra plus forts la saison prochaine », a réagi le champion du monde Tricolore, au micro de Movistar. En effet, le capitaine Lionel Messi et autres Blaugrana ont dominé Kylian Mbappé et les Parisiens, mais ils ont manqué d’efficacité. « On a fait un grand match. On a eu beaucoup d'occasions en première période, mais on a eu beaucoup de mal à les mettre dedans. On en a eu au moins quatre très nettes, et le penalty… », a regretté Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone vise une « grande fin de saison » en Espagne

Éliminé prématurément de la C1, le FC Barcelone va se concentrer désormais sur le championnat d’Espagne. « Il nous reste la Liga et la Copa (coupe du Roi). Maintenant, on va tâcher de faire une grande fin de saison », a annoncé le N°7 du Barça. Vu le match qu’ils ont livré à Paris, ce dernier estime que c’est de bon augure pour la fin de l’exercice 2020-2021. « Le match que l'on a fait nous redonne confiance pour ce qui arrive. Avec Ronald Koeman et avec mes coéquipiers, ça va beaucoup mieux. […] Je me sens très bien. Je suis là pour tout donner pour le collectif. On essaye de bien préparer la fin de la saison », a rassuré l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. Rappelons que le Barça (56 points) est 2e de la Liga, derrière les Colchoneros (59 points) et devant le Real Madrid (54 points), après 26 journées. Griezmann et ses partenaires sont aussi en finale de la coupe du Roi et affronteront l'Athlétic Bilbao, le 17 avril.













Par ALEXIS