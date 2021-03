Stade Rennais : Deux options s'offrent déjà à Julien Stéphan

Publié le 11 mars 2021 à 17:00

Le Stade Rennais n'est pas encore sorti de sa mauvaise passe après la démission de Julien Stéphan. Avec Philippe Bizeul sur le banc à Lyon, et Bruno Genesio entraîneur contre l'Olympique de Marseille, les Rouge et Noir se sont inclinés sur le même score (0-1), faisant monter à cinq leur nombre de défaites consécutives en Ligue 1. Le Rennais sont désormais dixièmes au classement, et leur ancien entraîneur, Julien Stéphan, pourrait très vite rebondir, avec des pistes qui s'offrent à lui en France, mais également à l'étranger.

Pas de choc psychologique au Stade Rennais

Les rues de Rennes ont vu fleurir des banderoles "Merci Julien" aux quatre coins de la ville, à destination de Julien Stéphan, entraîneur démissionnaire qui a quitté le club il y a maintenant dix jours. Très vite remplacé, l'entraîneur a tout juste eu le temps de publier une lettre ouverte de remerciements depuis son départ. En attendant, le Stade Rennais a essayé de se remettre en selle, mais il n'y a pour le moment pas eu de choc psychologique visible sur le plan comptable. Après la défaite de Philippe Bizeul, adjoint propulsé numéro un le temps d'un court intérim, au Groupama Stadium contre l'OL (0-1), Bruno Genesio n'a pu faire mieux pour sa première à Marseille. Face à Jorge Sampaoli qui coachait lui aussi son premier match du côté des Olympiens, l'ancien technicien lyonnais s'est incliné en toute fin de match sur la plus petite des marges. Le Stade Rennais est désormais dixième, et il va falloir cravacher pour aller chercher l'objectif d'une qualification européenne.

Deux pistes pour Julien Stéphan

Parallèlement, Julien Stéphan se repose. Le désormais ex-entraîneur des Rouge et Noir était usé ces dernières semaines, ne trouvant pas la solution pour son équipe. Mais les performances du coach breton ne sont pas restés dans l'ombre. Avec une Coupe de France, une troisième place en Ligue 1, un huitième de finale de Ligue Europa et une qualification en Ligue des champions pour ses deux premières saisons dans l'élite, Stéphan attire les convoitises. Notamment celles de l'OGC Nice, selon Canal+. Le Gym va sans doute faire avec Andrea Ursea jusqu'à la fin de la saison, lui qui a pris la succession de Patrick Vieira en cours d'année. Mais pour le prochain exercice, la direction niçoise réfléchirait sérieusement à l'ancien Rennais. Mais les Aiglons ne sont pas les seuls sur le coup. Stéphan plait aussi à l'étranger et notamment en Allemagne, du côté du Borussia Mönchengladbach, toujours selon les informations de la chaîne cryptée. Un club qui serait un beau challenge pour l'ex du Stade Rennais.













Par Matthieu