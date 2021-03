Real Madrid Mercato : Sergio Ramos en dit plus sur son avenir

Publié le 12 mars 2021 à 13:15

Le Real Madrid va accueillir l'Atalanta Bergame la semaine prochaine en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Zinédine Zidane sont confiants, mais le doute plane toujours sur l'avenir de l'un d'entre eux. En effet, le défenseur central Sergio Ramos, blessé actuellement, n'a toujours pas prolongé avec les Merengue alors que son contrat prend fin en juin prochain. Dans un entretien accordé à Amazon Prime, le champion du monde 2010 a fait le point sur la situation, tout en rendant hommage à un autre grand nom du football mondial.

Sergio Ramos grand fan de Zlatan Ibrahimovic

Sergio Ramos a beau être blessé, il ne perd pas une miette de l'actualité du football. Le défenseur central du Real Madrid a rendu un hommage appuyé à Zlatan Ibrahimovic : "J'ai une affection et une appréciation particulières pour Zlatan Ibrahimovic. Même si nous ne sommes pas directement en contact, vous appréciez les gens pour leur carrière. J'ai toujours pensé que c'était un grand joueur et un "tueur" à part, grâce à tout ce qu'il crée sur le terrain et en dehors. Il est un exemple pour tous les joueurs. Et ce, bien qu'il ait été déconnecté et qu'il ait changé de xhampionnat : il est allé aux États-Unis et est revenu. Il reste un exemple après avoir subi une grave blessure. Le fait qu'il veuille revenir en équipe nationale est une source de motivation, pas seulement pour lui mais pour tout le monde du football. Ce sport doit toujours avoir les meilleurs présents malgré leur âge. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de jeunes ou de vieux joueurs, il y a des bons et des mauvais et Zlatan fait partie des bons."

Un avenir au Real Madrid toujours aussi flou

L'international espagnol a aussi évoqué son avenir au Real Madrid, toujours dans l'impasse à quelques mois de la fin de son contrat. "J'aimerais pouvoir dire quelque chose, mais il n'y a rien de nouveau. Pourtant, j'aimerais bien, a déclaré Sergio Ramos. Je pensais revenir de blessure et finir la saison de la meilleure façon possible, et me battre pour de nouveaux titres. Il n'y a rien de nouveau concernant une prolongation de contrat. Donc je ne peux faire aucun commentaire. J'aimerais continuer. Quand j'aurai du nouveau, je serai le premier à communiquer sur le sujet. Mais aujourd'hui, je suis calme. Je me concentre sur mon jeu, sur mon retour sur les terrains et sur les trophées à gagner, afin de bien terminer l'année."













Par Matthieu