Se remettant d'une douloureuse période, Sergio Rico a fait de troublantes révélations sur son coma, dans un entretien à DAZN.

PSG : Sergio Rico a frôlé la mort

Le PSG et la famille de Sergio Rico ont vécu un moment de grosse frayeur le 28 mai dernier. Le gardien de but a en effet été victime d'une grave chute à cheval en Andalousie. Ce qui a plongé l'Espagnol dans un coma de 19 ans avant qu'il ne sorte de l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Séville, où il a passé 36 longs jours. A sa chute du cheval, Sergio Rico aurait pu perdre la vie. Il a reçu des coups sabots à la tête et au cou, mais heureusement, sa moelle épinière n'a pas été endommagée, au grand soulagement des médecins. Il gisait au sol quand les secours sont arrivés, 30 minutes après l'incident. Sorti de l'hôpital le 18 août, le gardien de but poursuit sa convalescence.

Sergio Rico et son rêve prémonitoire

Le joueur de 30 ans continue de se remettre de ce moment de choc qui a failli lui ôter la vie. Dans un entretien accordé à DAZN, Sergio Rico a révélé un rêve effrayant, où il a aperçu son père qui est déjà décédé. Il se souvient être devant deux rues, dont l'une mène à son père qu'il a tenté d'interpeller en vain. Revenu de son rêve, le Sévillan a fait part de son rêve à des amis psychologues qui lui ont expliqué que ce n'était pas encore son heure de rejoindre son père dans le monde des morts.

Sergio Rico et son échange avec Sergio Ramos

Au milieu de ses rêves qu'il a eu dans son état comateux, Sergio Rico a révélé une discussion qu'il a eu avec son coéquipier au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos. Dans leurs échanges, il a confié à l'ancien joueur du Real Madrid, avoir rencontré ses parents. D'un air plein d'étonnement, Ramos le suivait tout en se demandant : « Qu’est-ce que ce type dit ? ». Le temps qu'il ne revienne à lui, le défenseur central a dû lui rappeler qu'il est à l'hôpital. Alors qu'il est en pleine convalescence, Sergio Rico devrait devenir un joueur libre l'été prochain, s'il ne prolonge pas son bail, car son contrat arrive à expiration à l'issue de cette saison.