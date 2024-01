Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes ce lundi à minuit, le PSG serait en train de préparer une incroyable surprise pour un gardien de but.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut offrir une prolongation à Sergio Rico

Très élégant avec Sergio Rico depuis son grave accident de cheval, qui a failli lui coûter la vie à la fin de la saison passée, Nasser Al-Khelaïfi pourrait encore montrer son attachement et son soutien au gardien de but du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le compte spécialisé PSG Inside Actus, le président du club de la capitale française envisagerait de proposer une offre de prolongation d’une saison supplémentaire à Sergio Rico, malgré les incertitudes qui place sur la carrière de l’international espagnol de 30 ans. Un geste classe d’Al-Khelaïfi qui devrait réjouir le principal concerné, qui entend bien poursuivre sa carrière après son grave accident.

Sergio Rico veut retrouver les terrains de football

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Sergio Rico pourrait entamer prochainement des négociations avec ses dirigeants pour parapher un nouvel engagement. Récemment interrogé par la Cadena Cope, l’ancien portier du FC Séville a affiché son envie de retrouver les terrains après son accident. « Je suis toujours le même. Au final, j'ai été celui qui a le moins souffert, je ne me suis rendu compte de rien. Ma pensée n'a pas changé, je veux retrouver la routine et le sport », a déclaré Sergio Rico, qui se souvient du calvaire qui a été le sien durant plusieurs mois.

« J'ai perdu près de 20 kilos. Je pensais peser autour de 91-92 kilos, je suis descendu à 73. Oui, maintenant j'ai récupéré, je suis maintenant à 88. On le voit physiquement. Quand je suis sorti de l'hôpital, je regarde les photos et je dis 'oh mon dieu'. J'étais un cure-dent. Nous avons tout vu si sombre. C'est dur et difficile, ma famille venait me rendre visite et n'avait aucune réponse, elle voyait seulement une personne endormie », raconte le compatriote de Sergio Ramos.