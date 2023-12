Pour le premier match du RC Lens en barrages de Ligue Europa, Franck Haise devra se passer de l'un des joueurs clés de son groupe.

RC Lens : Mission accomplie pour Franck Haise

Au terme d'un match à rebondissements, le Racing Club de Lens a réussi à valider sa qualification en seizièmes de finale de Ligue Europa. Malmenés en première période, les Sang et Or ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable pour se tirer du piège du FC Séville. Une victoire 2-1 scellée par Angelo Fulgini en fin de rencontre qui offre la troisième place du groupe B aux hommes de Franck Haise avec huit points. Dans l'autre rencontre du groupe, le PSV Eindhoven et Arsenal se sont neutralisés sur un score de parité 1-1. Impliqué sur l'ouverture du score lensoise, Facundo Medina ne pourra malheureusement disputer la manche aller des seizièmes de finale.

Facundo Medina, le jaune de trop

Si tout s'est finalement bien passé pour le Racing Club de Lens, la fausse note reste la prochaine suspension de Facundo Medina. Le défenseur central argentin ne sera pas présent à l'occasion du match aller des seizièmes de finale de Ligue Europa. La faute à son carton jaune reçu à la 76ème minute de jeu, après avoir commis cette faute commise sur Youssef En-Nesyri et qui a conduit au penalty attribué aux Sévillans. Ce qui a permis à Sergio Ramos d'égaliser avant le but de la victoire pour les Lensois en fin de match.

Un gros coup dur pour Franck Haise qui fera son joueur de 24 ans les 15 et 22 février 2024 lors des barrages. Mais avant, ils connaîtront leurs adversaires à l'issue du tirage au sort le 18 décembre prochain.