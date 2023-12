Florian Sotoca n'a pas caché sa grande satisfaction après la qualification du RC Lens en Ligue Europa, ce mardi soir, face à Séville.

RC Lens - Séville : La grosse satisfaction de Florian Sotoca

Présent en Ligue 2 il y a quatre ans, le Racing Club de Lens connaît un parcours de rêve en compétitions européennes cette saison. Avec un bilan de deux victoires, deux nuls et deux défaites, les Sang et Or terminent la phase de groupes de la Ligue des Champions avec huit points à la troisième place. Ce qui offre à Franck Haise et ses hommes une place en seizièmes de finale de Ligue Europa. Ceci notamment grâce à cette victoire 2-1 arrachée devant le FC Séville avec des buts de Frankowski et Angelo Fulgini. Au terme de cette sixième et dernière journée, Florian Sotoca n'a pas pu se retenir, avouant que son équipe a connu une première période difficile, mais ils ont eu l'état d'esprit pour rebondir en seconde période.

S'ils sont tombés sur une belle équipe de Séville emmenée par Sergio Ramos et Ivan Rakitic, Florian Sotoca estime que les Lensois ont fait un vrai match de Coupe d'Europe en seconde période. L'attaquant de 33 ans a notamment tenu à rappeler que les Andalous sont septuples vainqueurs de la Ligue Europa pendant que le RC Lens évoluait en Ligue 2 il y a quatre ans.

Florian Sotoca veut voir le rêve durer

Lens va donc disputer les seizièmes de finale de Ligue Europa grâce à cette belle soirée réalisée au Stade Bollaert mardi soir. C'est exceptionnel selon Florian Sotoca qui espère que ça va durer le plus longtemps possible. Le numéro 7 lensois salue le match « d'hommes » qu'a réalisé la bande à Haise, qui s'est serré les coudes jusqu'au bout, en réagissant surtout en équipe. C'est donc une fierté d'avoir pu représenter le football français, a confié le passeur décisif sur le but de Fulgini au micro de Canal+.