Brice Samba a exulté et laissé éclater sa joie après la qualification du RC Lens en Ligue Europa, après une victoire 2-1 contre Séville mardi soir.

RC Lens - Séville : Brice Samba et l'épisode du penalty de Sergio Ramos

Le capitaine des Sang et Or est passé près d'être un héros improbable d'une soirée parfaite au Stade Bollaert ce mardi soir en Ligue des Champions. Brice Samba a surtout vécu un moment de suspense et de stress sur la phase de jeu ayant conduit à l'égalisation du FC Séville. Le gardien de but lensois a célébré avec véhémence son arrêt sur le penalty de Sergio Ramos dans le dernier quart d’heure. Malheureusement, l'international français était avancé et avait déjà quitté sa ligne de but. Ce qui a amené l'arbitre à ordonner que le penalty soit rejoué, et cette fois-ci, Samba s'est bien incliné devant le défenseur central espagnol. Au micro de Canal+, Brice Samba a confié avoir été trompé par le temps d'arrêt observé par Ramos avant de transformer son tir. Mais l'essentiel est fait, Lens a validé sa qualification en Ligue Europa avec une victoire 2-1, se réjouit-il, après le but victorieux d'Angelo Fulgini.

La Ligue Europa, une belle récompense pour Brice Samba

Passé près de l'élimination, le RC Lens a pu finalement se tirer d'affaires, avec une qualification en Ligue Europa. En s'imposant 2-1 devant le FC Séville, les Français terminent troisièmes de leur groupe grâce à leurs valeurs et à la solidarité, lance Brice Samba. S'ils ne sont pas les meilleurs au monde, ils donnent tout et toujours à 1000%, assure le gardien de but lensois. Les Sang et Or ont entamé la Ligue des Champions, face au FC Séville en Espagne, en étant sur une série de 4 ou 5 défaites en championnat. Pour Brice Samba, après un début de saison si difficile, « c'est une belle récompense de finir en Ligue Europa ».

Le Racing Club de Lens termine la phase de groupes de la Ligue des Champions avec un bilan chiffré de 8 points au compteur. Ce qui leur permet de poursuivre l'aventure européenne après 20 ans d'absence.