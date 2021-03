Real Madrid Mercato : Retour de Ronaldo, la réponse de Zidane

Publié le 12 mars 2021 à 16:15

Une folle rumeur sur le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid circule en cette période de pré-mercato estival. Depuis l’élimination de la Juventus en 8e de finale de la Ligue des champions, la star portugaise est annoncée sur le départ de Turin. Zinedine Zidane a réagi aux bruits de couloir concernant son ancien joueur.

Cristiano Ronaldo en échec à la Juventus

Cristiano Ronaldo a joué au Real Madrid sous les ordres de Zinedine Zidane. Il a été l’un des acteurs majeurs des trois derniers sacres consécutifs du club de la capitale espagnole en Champions League : 2016-2017 et 2018. Il avait également remporté l’édition 2014, avec Carlo Ancelotti. Mais contre toute attente, le quintuple Ballon d’Or a été transféré à la Juve, en juillet 2018, contre un montant estimé à 117 M€. Cela, après 9 saisons consécutives (2009-2018) sous le maillot des Merengues. À Turin, l’attaquant de 36 ans n’est pas parvenu à hisser la Vieille Dame sur le toit de l’Europe. Les Bianconerri ont échoué en quarts de finale en 2018-2019, puis ont été éliminés par l’Olympique Lyonnais, en 8e de finale, la saison dernière (2019-2020). Lors de l’édition actuelle (2020-2021), Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été sortis par le FC Porto en 8e de finale (2-1 à l'aller et 2-3 au retour après prolongation). CR7 a pourtant été recruté pour fait triompher la Juventus en C1, après les échecs en finale en 2015 et en 2017.

Real Madrid : CR7 toujours dans la pensée de Zidane

Suite à l'élimination prématurée du club turinois, le natif de l’île de Madère est placé sur le marché des transferts cet été, alors que son contrat est valide jusqu’en juin 2022. La destination Real Madrid est évoquée, en plus de l’intérêt du PSG. Une information qui a fait réagir Zinedine Zidane, ce vendredi, en conférence de presse. Il ne nie pas l’intérêt madrilène pour Cristiano Ronaldo, bien au contraire, il encense ce dernier. « Vous savez ce qu'il est, ce qu'il a fait et l'affection que nous lui portons tous. Il a marqué l'histoire ici. Il est magnifique », a-t-il souligné, avant d'indiquer : « c'est un joueur de la Juventus et je ne peux rien dire par rapport à ce qu'ils disent. C'est un joueur du club italien et je dois respecter ces choses ». Dans quel club va évoluer l'ancien joueur de Manchester United la saison prochaine ? A suivre.













Par ALEXIS