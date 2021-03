PSG Mercato : Officiel, c'est fait pour Angel Di Maria

Publié le 12 mars 2021 à 20:25

Le PSG a prolongé le contrat d’Angel Di Maria comme pressenti, ce vendredi. Le club de la capitale a accordé une saison supplémentaire avec une option d’un an au polyvalent attaquant Argentin. Cela, sans attendre le mercato d'été prochain.

Le PSG - Di Maria jusqu'en 2023 ?

C’est fait, Angel Di Maria reste au PSG jusqu’au 30 juin 2022. En fin de contrat en juin 2021, l’Argentin a prolongé son bail chez les Rouge et Bleu, pour un an, plus une autre saison en option, soit jusqu’en juin 2023. Le club parisien du président Nasser Al-Khelaïfi a officialisé la signature du joueur de 33 ans sur son site internet. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Angel Di Maria pour une saison supplémentaire avec une 2e année optionnelle. L’attaquant international argentin est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022 », a communiqué le Paris SG. Le natif de Rosario a rejoint le club de foot parisien et la Ligue 1 en août 2015. Il venait d’écourter son engagement avec Manchester United puisqu’il n’arrivait pas à s’adapter à l’Angleterre. L’ancien joueur du Real Madrid a disputé 248 matches et réalisé 87 buts pour 99 passes décisives sous les couleurs Rouge et Bleu, « contribuant ainsi grandement à étoffer le palmarès du club de la capitale ces dernières saisons ».

Palmarès de l'Argentin sous le maillot du Paris SG

Angel Di Maria est le deuxième meilleur passeur de l’histoire du club évoluant sur la pelouse du Parc des Princes. Il arrive après Safet Susic (103), adulé en son temps par les supporters parisiens. Cette saison, il a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 27 matchs disputés Ligue I, Coupe de France et Uefa Champions league compris. En championnat français, le gaucher argentin a joué 19 matchs, pour 4 buts et 9 passes décisives à son actif.

L'ancien joueur du Real Madrid (2010-2014) a arraché 16 trophées avec le club parisien : 4 titres de champion de France (2016, 2018, 2019, 2020), 4 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018, 2020), 4 Coupes de France (2016, 2017, 2018, 2020) et 4 Trophées des Champions (2016, 2018, 2019, 2020). International argentin depuis octobre 2009, le milieu offensif du PSG compte 104 sélections (20 buts) à ce jour.













Par ALEXIS