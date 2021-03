Stade Rennais : Génésio avec deux absents contre Strasbourg

Publié le 13 mars 2021 à 09:00

Le Stade Rennais va aborder la dernière ligne droite de sa saison ce dimanche. Le SRFC sera opposé au RC Strasbourg lors de la 29e journée de Ligue 1. Bruno Génésio a annoncé deux forfaits pour cette rencontre.

Deux absences au Stade Rennais contre le RC Strasbourg

Défait par Jorge Sampaoli pour sa première sur le banc du Stade Rennais, Bruno Génésio va tenter de signer sa première victoire ce dimanche. Le SRFC reçoit le RC Strasbourg à l’occasion de la 29e journée du championnat. Pour cette rencontre, le nouvel entraîneur de Rennes devra se passer des services de deux milieux de terrain. Le coach rennais a annoncé les forfaits de Clément Grenier et de Jonas Martin contre le Racing. L’ancien milieu lyonnais est touché à la cheville. L’ancien strasbourgeois est atteint d’un virus qui « n’a rien à voir avec celui qui nous pose beaucoup de soucis depuis quelque temps ». « Il sera en reprise collective en début de semaine prochaine », a indiqué le technicien rhodanien.

Des changements pour renouer avec les succès

Pour son baptême au Roazhon Park, Bruno Génésio n’exclut pas quelques réajustements par rapport à Marseille. Le coach du Stade Rennais entend notamment offrir du temps de jeu à certains éléments. « Il y a des joueurs qui ont un peu moins joué et qui ont des qualités à apporter à l’équipe. On peut éventuellement aussi envisager un autre système de jeu pour favoriser notre animation offensive. Ce sont des réflexions que j’ai avec mon staff en vue du prochain match et de la fin de saison », a expliqué le tacticien cité par Ouest France. Contre Strasbourg, il souhaite surtout enclencher une nouvelle dynamique pour « sortir de cette spirale ». Dixième de Ligue 1, Rennes reste sur neuf matchs sans victoire, dont six défaites consécutives.













Par Ange A.