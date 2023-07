Plutôt actif depuis le début du mercato estival, le Stade Brestois continue de se renforcer avec la signature officielle d'un milieu de terrain.

Mercato Stade Brestois : Bradley Locko s'engage officiellement au SB29

Le Stade Brestois enregistre un nouveau renfort ce jeudi. Après avoir fait revenir Martin Satriano et signer Jonas Martin ainsi que Mahdi Camara, les dirigeants bretons ont bouclé la signature de Bradley Locko, déjà prêté au SB29 l'hiver dernier en provenance du Stade de Reims. Après seulement 7 matchs disputés sur la totalité de la deuxième partie de saison, le latéral gauche s'engage pour 4 ans avec le club breton qui a officialisé la nouvelle via son site internet.

"Prêté par le Stade de Reims au dernier mercato d'hiver, Bradley Locko s'est engagé avec le Stade Brestois pour une durée de 4 ans, le liant au club jusqu'en 2027 !" Âgé de seulement 21 ans, le latéral gauche français tentera de s'imposer comme un titulaire indiscutable dans l'effectif d'Éric Roy, chose qu'il n'a pas réussi à faire lors de ses six premiers mois au Stade Brestois.

Le Stade Brestois n'est pas encore au point

Malgré deux premières victoires sur Avranches (2-0), et Concarneau (2-1), le Stade Brestois est loin d'être totalement prêt pour la reprise du championnat comme en témoigne la rencontre disputée mercredi soir à Dinan face au Stade Rennais. Les hommes d'Éric Roy n'ont jamais su se montrer dangereux, et se sont fait dominer durant la globalité de la rencontre par une formation rennaise bien plus entreprenante.

Le SB9 a encore deux matchs amicaux à disputer, d'abord contre Guingamp samedi prochain, puis face à Cagliari le 5 août. Ensuite, c'est face au RC Lens à Francis Le Blé que les Bretons entameront leur nouvelle saison de Ligue 1.