PSG : Gros malaise au sein du vestiaire parisien

Publié le 13 mars 2021 à 14:04

Alors que le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en sortant le FC Barcelone, L'Équipe fait savoir qu’il y a grogne au sein du vestiaire du club de la capitale.

PSG : Les joueurs boudent pour leurs primes impayées

Que se passe-t-il au sein de l'équipe du PSG après la qualification obtenue pour le top 8 de l’ UEFA Champions League 2020-2021 ? Le quotidien sportif croit savoir que les cadres du vestiaire du club parisien ne sont pas contents. Ils bouderaient même. La raison, ils n’auraient toujours pas perçu leurs primes pour le compte de la saison dernière. À cause de la crise sportive et économique née de la pandémie de coronavirus, le Paris Saint-Germain, à l’instar des autres clubs de foot professionnels, connait quelques difficultés financières.

Rappelons que les clubs de football n’ont plus de recettes de matches car ils jouent à huis clos. En Ligue 1, le diffuseur Mediapro a lâché la LFP en plein championnat et cela a engendré une baisse énorme des droits télé. La source indique que « les dirigeants parisiens peinent à régler ce qu'ils doivent aux joueurs depuis la saison passée ». « La direction du PSG n'a toujours pas réglé les primes de performance du dernier exercice. Révélée en février par le même média, la question des primes impayées « est toujours d'actualité, un mois plus tard, et cela commence à chauffer les oreilles de quelques cadres du vestiaire, comme Keylor Navas ou Marquinhos ».

Le Paris SG doit-il 20 M€ à ses joueurs ?

En effet, les joueurs du Paris SG « ne comprennent pas comment un club de la dimension de Paris ne peut s'acquitter des engagements financiers pris auprès de ses joueurs, ce qui aurait dû être fait, selon les termes de l'accord oral, fin septembre, début octobre », à en croire le journal. Thiago Silva (Chelsea) ou encore Thomas Meunier (Dortmund), partis de chez les Rouge et Bleu cet été, souhaitent savoir quand le président Nasser Al-Khelaïfi va régler sa dette, d'après L’Equipe. Notons que le montant global des primes dues par le PSG est estimé à plus de 20 M€.













Par ALEXIS