OM : Bielsa enchaîne contre Brest, Dimitri Payet s'enflamme

Publié le 13 mars 2021 à 22:30

L’Olympique de Marseille a dominé le Stade Brestois samedi à l’Orange Vélodrome (3-1). Il s’agit de la deuxième victoire de Jorge Sampaoli avec l’ OM en autant de sorties. De quoi réjouir Dimitri Payet.

Deuxième succès de rang pour Sampaoli avec l’ OM

Vainqueur de Rennes (1-0) mercredi, Jorge Sampaoli a signé sa deuxième victoire avec l’Olympique de Marseille. Samedi, l’ OM s’est imposé (3-1) contre le Stade Brestois à l’Orange Vélodrome lors de la 29e journée. Arkadiusz Milik a permis aux Olympiens de mener avant la mi-temps (45e+1). Lilian Brassier a permis aux visiteurs de revenir au score dans le dernier quart d’heure (71e). Florian Thauvin (88e) et Mickaël Cuisance (90+2) ont scellé le succès de Marseille en fin match. Grâce à ce succès, le club phocéen monte provisoirement à la 5e place en attendant le match du RC Lens (6e). Les Sang et Or reçoivent le FC Metz (7e) ce dimanche.

Sampaoli, au bon souvenir de Bielsa

Titulaire contre Brest, Dimitri Payet s’est livré suite au deuxième succès de rang de son nouvel entraîneur. Il savoure la bonne dynamique actuelle du club phocéen. « Cela fait six points en deux matchs, c'est très encourageant pour la suite. Cela nous permet d'avoir une semaine plus tranquille pour se reposer et travailler », a-t-il confié à Canal+. Pour le meneur de jeu marseillais, la méthode Sampaoli se rapproche de celle Marcelo Bielsa, passé sur le banc marseillais entre 2014 et 2015. « Comme avec Marcelo, on a l’impression que ça peut basculer d'un côté comme de l’autre, tellement on donne, on ne calcule pas. Pour l’instant, ça bascule de notre côté, on va s’en réjouir. Mais il faut continuer à travailler car notre première mi-temps n’a pas été celle qu’on voulait. Le coach veut qu’on attaque sans réfléchir, que derrière cela soit sécurisé, cela amène ce genre de matchs, donc c’est très bien », a déclaré le Réunionnais.













Par Ange A.