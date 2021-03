Equipe de France : les envies de retour de Tanguy Ndombele

Publié le 15 mars 2021 à 01:30

De retour au premier plan après des débuts compliqués sous le maillot de Tottenham, Tanguy Ndombele réalise de très bonnes performances avec les Spurs, chez qui il est devenu un titulaire inamovible. Un regain de forme idéal alors que l'Euro se profile, une compétition que le joueur de 24 ans ne voudrait surtout pas rater.

Ndombele raconte son passage à vide

Ses appuis déroutants et sa démarche chaloupée ont marqué les supporters amiénois et lyonnais. Après son passage remarquée et remarquable du côté de l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele avait alors décidé de prendre son envol vers l'Angleterre en signant du côté de Tottenham à l'été 2019. Ambitieux, le natif de Longjumeau avait alors réalisé de bons débuts mais le départ de Mauricio Pochettino avait été un véritable coup dur pour l'intéressé qui n'a pas obtenu la confiance de José Mourinho lors de la saison 2019-2020. Un énorme trou d'air au cours duquel le droitier a perdu grâce aux yeux de Didier Deschamps, le sélectionneur décidant de ne plus faire appel à lui en Equipe de France. Une traversée du désert frustrante pour celui qui avait enchaîné six sélections sous le maillot brodé du coq, comme il l'a avoué au micro de RMC : "J’ai été moins performant tout simplement. Ça parait long un an et demi, on veut toujours être appelé, mais il y a beaucoup de joueurs à mon poste, de bons joueurs, et la concurrence est là. Mais j’ai essayé de relever la tête depuis le début de saison et de faire de mon mieux pour être appelé au prochain rassemblement. "

Il vise l'Euro cet été

En effet, nous avons droit cette saison à un Tanguy Ndombele transfiguré qui régale les fans des Spurs. Ayant disputé 37 matchs cette saison, dont 25 en Premier League, l'ancien guingampais est devenu le meneur de jeu titulaire du club londonien, Mourinho décidant le placer dans un rôle plus offensif taillé sur mesure. Egalement prépondérant dans les succès de ses coéquipiers en Europa League, le milieu français reprend donc espoir de revenir en Equipe de France et rêve de jouer l'Euro comme il l'a affirmé sur RMC : "Y croire, je ne sais pas si c’est bon le bon terme. Mais j’espère y être. J’essaye de faire en sorte que le sélectionneur puisse m’appeler. Après, il fera ses choix. La liste la plus importante, c’est celle avant l’Euro. C’est toujours mieux d’être appelé maintenant, on veut être de toutes les listes, mais si le sélectionneur m’appelle juste pour l’Euro, je prends aussi." Un problème de riche se pose désormais pour DD, mais une chose est sûre : Ndombele se tient prêt.













Par Chemssdine