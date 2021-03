PSG : Pochettino s’explique après le revers contre Nantes

Publié le 15 mars 2021 à 05:30

Le Paris Saint-Germain a été défait au Parc des Princes dimanche par le FC Nantes. Coach du PSG, Mauricio Pochettino a été interpellé suite à cette contreperformance à domicile.

Le PSG surpris au Parc des Princes par le FC Nantes

Après le nul du Lille OSC contre l’AS Monaco (0-0), le Paris Saint-Germain avait l’occasion de prendre la tête du championnat. Dimanche, le PSG partait largement favori contre le FC Nantes en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Surprise, Nantes (19e) a fait chuter Paris (2e) au Parc des Princes. Julian Draxler a ouvert la marque pour les siens avant la mi-temps. Moses Simon (59e) et Randal Kolo Muani (71e) ont permis aux Canaris de renverser le champion à domicile. Entraîneur de Paris, Mauricio Pochettino n’a pas manqué de raisons pour expliquer cette contreperformance.

Pochettino pas en panne d’excuses après Nantes

Pour le coach du Paris Saint-Germain, son équipe a été en difficulté car elle n’a pas eu le temps de bien récupérer. Mercredi, les Parisiens se sont qualifiés dans la douleur contre le Barça. « Après un match de Ligue des champions, il y a une grosse dépense d’énergie physique et mentale. Dans un match physiquement difficile comme aujourd’hui, ça se voit qu’on a eu du mal », a expliqué le technicien argentin cité par L’Équipe. L’entraîneur parisien estime également que les cambriolages dont ont été victimes les familles de Marquinhos et Di Maria ont pesé sur leur état d’esprit. « Pour les joueurs, cela va au-delà du foot, il faut tenir compte de tout cela […] Ce n’est pas une excuse mais c’est vrai qu’il y a eu une baisse d’énergie », a indiqué l’entraîneur.

Mauricio Pochettino entend aller de l’avant après ce faux pas. Pour le coach du PSG, il reste encore plusieurs rencontres dans la lutte pour le titre. « On a raté l'opportunité d'être en tête. On a perdu des points, c'est toujours frustrant et décevant. La tâche est plus difficile maintenant mais il reste beaucoup de matches », a souligné l’Argentin. Pour sa prochaine sortie en L1, Paris jouera gros contre Lyon, un autre candidat au titre.













Par Ange A.