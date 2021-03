Barça Mercato : La porte de sortie indiquée à Griezmann

Publié le 15 mars 2021 à 08:30

Antoine Griezmann vit une nouvelle saison compliquée au FC Barcelone. Alors que son contrat au Barça court jusqu’en 2024, le champion du monde est invité à quitter les Blaugranas.

Antoine Griezmann encore en galère au Barça

En misant 120 millions d’euros sur Antoine Griezmann en 2019, le FC Barcelone pensait tenir un renfort pouvant suppléer un Lionel Messi vieillissant. Après une première saison décevante en Catalogne (15 buts et 4 passes décisives en 48 matchs), le champion du monde tricolore semble parti pour vivre la même galère cette année. Il ne compte que 12 réalisations et 11 offrandes en 38 apparitions. Souvent critiqué en Catalogne, l’ancien Colchonero est invité à quitter le club. Comme la légende barcelonaise Hristo Stoichkov, Eric Di Meco estime en effet que l’attaquant de 29 ans n’a plus rien à faire chez les Blaugranas. « J’aime beaucoup ce joueur […] J’aimerais le voir ailleurs, car je pense qu’il perd du temps », a-t-il déclaré sur RMC.

Quelle destination pour « Grizou » en cas de départ ?

Pour le consultant, Antoine Griezmann peut s’en sortir dans un autre « grand club » que le Barça. Seulement, les prétendants ne se ruent plus pour le natif de Mâcon comme lorsqu’il flambait à l’Atlético Madrid. Son nom a souvent été associé au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un échange avec Neymar Jr. Mais ce deal semble plus qu’improbable à ce jour. Le PSG se concentre davantage pour accueillir Lionel Messi au prochain mercato. L’Argentin n’a toujours pas prolongé son contrat et pourrait quitter son club de toujours en tant que joueur libre. Don Balon estime que « Grizou » pourrait rebondir à Manchester United. La direction des Reds Devils aurait coché son nom en cas de départ d’Edinson Cavani selon le média. Pour l’enrôler, le 2e de Premier League disposerait de 60 millions d’euros, soit la moitié de ce qu’a déboursé le Barça il y a deux ans.













Par Ange A.