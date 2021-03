Manchester United : quatre joueurs sur la sellette

Publié le 16 mars 2021 à 07:15

Entraîneur aux petits oignons pour son équipe Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est bien installé sur le banc des Red Devils depuis l'hiver 2019. Il réalise de belles prouesses avec ce club, disposant d'une grande marge de manoeuvre dans la gestion technique de l’équipe. Le technicien norvégien compte bien décider du prochain mercato des siens en se libérant de quatre joueurs.

La superbe saison de Manchester United

Après un début de saison chaotique avec notamment une gifle monumentale reçue par Tottenham (1-6) sur la pelouse d'Old Trafford, Manchester United a su se remettre sur de bons rails cette saison en Premier League. Actuellement deuxièmes, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sont loin de leurs rivaux de Manchester City qu'ils ont pourtant battu il y'a deux semaines. Ils doivent désormais sécuriser leur deuxième place du championnat face à la concurrence de Leicester et du revenant Chelsea. Le vrai objectif de la saison des Mancuniens réside néanmoins dans la conquête du titre de l' Uefa Europa League alors que les coéquipiers de Paul Pogba, actuellement blessé, ont concédé le match nul à la toute dernière minute face à l'AC Milan.

Mercato : Solskjaer veut vendre quatre joueurs

Une saison qui tend à confirmer le retour au premier plan européen du club le plus titré d'Angleterre. Pour ce faire, le board mancunien songerait à recruter en masse cet été, avec en priorité les achats d'un défenseur central, d'un ailier droit et d'un milieu défensif. Les dirigeants de Manchester United se préparent également à recruter un avant-centre, au cas où Edinson Cavani ne prolongerait pas son bail sous son maillot. Pour financer ces opérations onéreuses, les dirigeants du club anglais auraient décidé avec OGS de vendre quatre joueurs lors de la fenêtre estivale du mercato. Le tabloïd britannique Metro pense savoir que Jesse Lingard, Juan Mata, Diogo Dalot et Phil Jones sont les quatre indésirables qui devraient être libérés cet été. Aucun grand nom n'est donc cité dans la prétendue liste des transferts malgré les rumeurs intempestives qui circulent autour de Pogba ou De Gea.













Par Chemssdine