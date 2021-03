OL : Aulas ne voit pas l’OM dans le Top 4 de la Ligue 1

Publié le 17 mars 2021 à 09:45

La lutte à la tête de de la Ligue 1 entre le LOSC, le PSG, l’ OL et l’AS Monaco est encore serrée, à 9 journées de la fin du championnat. Réagissant à la course entre ces quatre clubs dans le sprint final du championnat, Jean-Michel Aulas ne s’attend pas l’intrusion d’un autre club dans ce quatuor, jusqu’à l’issue de la saison.

OL : Aulas voit le quatuor actuel finir en tête

Dans ses propos confiés à l’AFP, le président du club rhodanien exclut l’OM du Top 4. Lille OSC (63 points), Paris SG (60 points), OL (60 points et AS Monaco (56 points) sont les premières de la Ligue 1. L’Olympique de Marseille pointe à la 5e place avec 45 points comme le RC Lens. Les Marseillais ont donc 11 points de moins que les Monégasques. Mathématiquement (il y a encore 27 points en jeu), l’équipe phocéenne et son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli peuvent se mêler à la lutte, mais ils n’ont plus leur destin en main. Ils doivent non seulement gagner tous leurs matchs restants, mais espérer en même temps de faux pas du Big 4 actuel de la L1.

Le début du coach argentin est très prometteur avec deux victoires en autant de matchs disputés, mais le LOSC, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et l’ASM ne comptent pas céder de place à leurs poursuivants. Pas en tout cas cette dernière ligne droite vers la fin de saison. Interrogé par l’Agence sur le nouveau Big 4, sans l’OM, Jean-Michel Aulas estime que cette nouvelle hiérarchie dans l’élite pourrait s’installer durablement. « Oui, je pense que c'est durable, car les quatre clubs en questions ont des stades de qualités, des investisseurs de qualité. C'est important dans le foot moderne. Ils ont des traditions de performances qui font qu'on va les retrouver à nouveau dans les rankings européens », a-t-il répondu.

Le LOSC favori pour le titre ?

Le président des Gones ne s’est d’ailleurs pas gêné pour dévoiler le favori parmi les 4 clubs en tête du championnat. « Lille réussit un parcours phénoménal qui en fait le favori N°1 du championnat avec 3 points d'avance, même si Paris a les atouts les plus importants », a indiqué le dirigeant lyonnais. « L' OL s'est structuré depuis cinq ans pour faire partie des meilleures équipes européennes et françaises. Nous avons toujours été présents et nous allons continuer par des investissements qui sont lourds. Le PSG a continué d'investir, mais n'a pas pu débuter le championnat dans de bonnes conditions, car le championnat (2019-2020) avait été arrêté… On voit que Monaco a beaucoup investi et a trouvé une forme de stabilité avec une équipe qui comporte beaucoup d'individualités de haut niveau », a commenté Jean-Michel Aulas.













Par ALEXIS