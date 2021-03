OM Mercato : Les prétendants se bousculent pour Thauvin

Publié le 17 mars 2021 à 19:41

Florian Thauvin est déjà très complice avec le nouvel entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli. Mais le joueur est en fin de contrat en juin prochain et plusieurs clubs se bousculent pour tenter de l’attirer.

OM : 4 clubs de renom positionnés pour Thauvin

En fin de contrat à l’ OM l'été prochain, Florian Thauvin discute avec le club phocéen pour prolonger son bail, mais il n’y a toujours pas d’accord entre les parties. Le nouveau coach des Marseilllais espère pouvoir compter sur l’attaquant tricolore la saison prochaine. « Je considère Florian comme un grand joueur. Je veux qu’il retrouve son niveau. Pour pouvoir compter sur lui. Il respecte bien le club. Cette saison, ça n’a pas été la meilleure pour lui. Mais on sait ce qu’il vaut. J’espère pouvoir compter sur lui. Car c’est un joueur déterminant », a-t-il déclaré.

Interrogé en conférence de presse, le concerné est resté flou sur son futur à l'Olympique de Marseille. « Concernant mon avenir, pour être honnête, je n’en ai aucune idée. Une chose est sûre, j’ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo Longoria. On verra ce qu’il se passera à l’avenir, mais je n’en sais pas plus que cela », avait-il laissé entendre, le 12 mars dernier. En attendant l’ouverture du marché de l’été, Calcio Mercato a fait le point sur les prétendants du joueur de 28 ans. Le média transalpin évoque plusieurs clubs en embuscade pour le récupérer gratuitement au terme de son contrat, dans trois mois et demi. Ce sont entre autres : Le FC Séville, le FC Valence en Liga espagnole, l’AC Milan en Serie A et Leicester City en Premier League.

Un salaire de 3 M€ et un contrat de 4 ans proposés ?

Confirmant des négociations entre la direction de l’ OM et Florian Thauvin, le journaliste italien Nicolo Schira, spécialiste du mercato, apprend que Longoria a proposé un salaire de 3 M€ par an et un long bail de 4 saisons supplémentaires, soit jusqu’à fin juin 2025, au champion du monde 2018. Cette saison, le natif d'Orléans a disputé 28 matchs avec les Olympiens en Ligue 1. Il a marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives en championnat. Il a également joué les 6 matchs de la phase de poule de la Ligue des champions, mais sans être décisif.













Par ALEXIS