LOSC : L'aveu de Galtier après l'élimination contre Paris

Publié le 17 mars 2021 à 23:00

L’aventure en Coupe de France s’est arrêtée pour le Lille OSC ce mercredi. Le LOSC a lourdement chuté (3-0) au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre.

Le LOSC sorti de la Coupe de France

Comme la saison dernière, le Lille OSC n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale de la Coupe de France. Mercredi, le LOSC a été dominé (3-0) au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain. Les remaniements apportés par Christophe Galtier n’auront pas suffi à faire craquer le PSG. Le club de la capitale a profité de trois erreurs de la défense lilloise pour filer en quarts. Mauro Icardi a ouvert le score sur un but typique de renard de surface suite à une faute de main de Maignan (9e). Entré en jeu à la place de l’Argentin, Kylian Mbappé s’est offert un doublé contre les Dogues. Le champion du monde tricolore s’est d’abord fait justice sur penalty (41e) avant de profiter d’un contrôle raté de Djalo pour battre Maignan d’un lob (90+3).

Lille pas au niveau de Paris selon Galtier

Côté lillois, les attaquants ont manqué de réussite face à Keylor Navas. Le portier costaricien a notamment stoppé un penalty de Yusuf Yazici. Lorsqu’il a été battu, sa barre a repoussé une frappe soudaine de Burak Yilmaz. Coach du LOSC, Christophe Galtier estime que ses poulains n’étaient pas au rendez-vous, surtout dans le premier acte. « On n’a pas fait un match de Coupe […] Le score peut paraître sévère, mais on ne peut pas rivaliser avec Paris si on ne joue qu’une mi-temps […] Dans le caractère, l’investissement, on doit être à un autre niveau », a confié le technicien après l’élimination de Lille. Sorti de la Coupe par Paris, le club nordiste peut désormais se concentrer sur la Ligue 1 dont il est le leader. Les Dogues vont tenter de regagner la confiance dimanche contre le Nîmes Olympique (19e). Cette rencontre fera office de répétition avant un nouveau choc au Parc contre Paris le 3 avril lors de la 31e journée.













Par Ange A.