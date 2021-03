OL : Petite inquiétude pour Lopes avant le choc contre Paris

Publié le 18 mars 2021 à 05:30

L’ OL reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche pour la 30e journée de Ligue 1. Cette affiche ne réussit pas à Anthony Lopes comme l’attestent de récentes statistiques.

Des raisons de s’inquiéter pour Lopes contre le PSG

Troisième de Ligue 1, l’Olympique lyonnais joue gros ce dimanche dans la course au titre. Le club rhodanien sera opposé au Paris Saint-Germain (2e) à l’occasion de la 30e journée du championnat. Lors de leur dernière rencontre, Lyon l’avait emporté sur le plus petit des scores au Parc des Princes. Il s’agissait d’ailleurs de l’une des rares fois où Anthony Lopes enregistrait un clean-sheet contre le club de la capitale. Comme l’indiquent des chiffres fournis par Le Progrès, le portier portugais n’est pas en réussite contre Paris. Le journal régional révèle en effet que le PSG est l’équipe face à laquelle il encaisse le plus de buts. Il tourne à 1,8 but par match en moyenne. En 21 confrontations, le portier de 30 ans n’a réussi à garder sa cage inviolée qu’à trois reprises et a concédé 14 défaites.

Des chances pour l’ OL de doubler le PSG dimanche ?

Au Groupama Stadium, l’Olympique lyonnais voudra de nouveau s’offrir le champion de France en titre. Avant la rencontre, les deux équipes comptent le même nombre de points (60). Elles accusent trois points de retard sur le leader lillois. Accroché par le Stade de Reims lors de la dernière journée (1-1), Lyon voudra renouer avec le succès. Mais la tâche ne s’annonce pas facile pour la bande à Memphis Depay. Après son revers retentissant contre Nantes dimanche dernier, Paris s’est rassuré avant le choc ce mercredi. Le PSG a disposé du LOSC en huitièmes de finale de la Coupe de France (3-0). Contre Lyon, Mauricio Pochettino espère compter sur Neymar Jr, absent des terrains depuis deux mois. Outre le Brésilien, Mauro Icardi devrait être apte pour affronter les Gones. L’avant-centre argentin a quitté les siens sur blessure mercredi contre Lille. Son entraîneur s’est voulu rassurant sur son état après le coup de sifflet final.













Par Ange A.