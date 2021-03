Bayern Munich : Lewandowski se prononce sur la question du GOAT

Publié le 19 mars 2021 à 01:30

Fer de lance du Bayern Munich depuis quelques saisons maintenant, Robert Lewandowski a pris une autre dimension ces derniers mois en s'invitant régulièrement dans la discussion du meilleur joueur du monde. Pourtant, définir un meilleur joueur est compliqué selon lui qui a donné plusieurs noms dans sa liste des meilleurs joueurs de tous les temps.

Robert Lewandowski, l'atout majeur du Bayern Munich

Il a illuminé la saison 2019-2020 du Bayern Munich. Entouré de stars toutes autant brillantes, Robert Lewandowski est celle qui a le plus scintillée. Enchaînant banderilles sur banderilles, le buteur polonais a mené les hommes d'Hansi Flick au sacre en Champions League mais aussi en Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe d'Allemagne, Supercoupe d'Europe et en Coupe du monde des Clubs. Un sextuplé historique qui n'a, malheureusement et injustement, pas pu mener l'ancien buteur à un Ballon d'Or qui lui était promis. Une déconvenue qui ne lui a pas empêché de passer un vrai palier, notamment dans la tête des suiveurs du football, chez qui l'idée de mettre l'avant-centre du Bayern dans le débat du meilleur joueur du monde se démocratise peu à peu.

Il met Ronaldo et Messi sur un pied d'égalité

Déclarant il y'a peu être en mesure d'inviter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à sa table, le capitaine de la sélection polonaise a été interrogé par la presse allemande sur la question du meilleur joueur de l'histoire. Pour lui, difficile de nommer qu'un seul joueur même si plusieurs joueurs se dégagent : "Il n'y a pas un seul joueur qui puisse être distingué. Les 10, 15 dernières années Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Auparavant, l'attaquant brésilien Ronaldo. Il y a toujours des talents extraordinaires, des apparences qui véhiculent simplement du plaisir dans le football. Les stars mondiales parviennent à rendre les choses difficiles faciles et simples. " Mal interprétés, ces propos sur sa table entre lui, Messi et CR7 cachent en réalité une veritable admiration pour ces deux monstres.













Par Chemssdine