OM : Avenir, Sampaoli, ses difficultés, Cuisance vide son sac

Publié le 18 mars 2021 à 23:15

Relancé par l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’ OM, Mickaël Cuisance a évoqué la question de son avenir ainsi que l’influence de son nouvel entraîneur. Le milieu prêté par le Bayern Munich est également revenu sur ses difficultés à Marseille.

Cuisance tranche pour son avenir à l’ OM

Après des mois de disette, Mickaël Cuisance a enfin débloqué son compteur-but avec l’Olympique de Marseille. Auteur du but de la victoire contre Rennes lors de la première de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain a remis ça contre Brest (3-1). Avec l’arrivée du technicien argentin, le joueur prêté par le Bayern retrouve des couleurs. Il confie d’ailleurs apprécier la philosophie de jeu de son nouveau coach. Raison pour laquelle il souhaite un transfert définitif à Marseille après cette année de prêt. « Je suis concentré sur l’ OM, je veux retrouver mon niveau. Je ne mérite pas de rester par rapport à ce que j’ai fait avant. Maintenant, je veux faire ce que je sais faire et prouver que je peux rester ici. Je suis avec un coach qui me plaît qui aime attaquer, qui me plaît beaucoup. Mon souhait, c’est de rester à l’ OM », a confié le joueur avant le derby contre Nice.

Une mauvaise passe à oublier

Alors qu’il retrouve des couleurs, Mickaël Cuisance a évoqué le rôle de son nouvel entraîneur. Si ses proches l’ont toujours encouragé, Jorge Sampaoli a su trouver les mots pour relancer le Strasbourgeois. « Les moments compliqués, ce n’est jamais facile, on n’est pas bon dans ce qu’on aime faire. J’ai la chance d’être bien entouré, j’ai des proches qui m’ont bien accompagné […] C’est un grand coach qui sait parler à ses joueurs. Il a su me dire des mots qui m’ont motivé et qui m’ont permis de rentrer avec un autre état d’esprit que les matches précédents », a assuré le milieu de 21 ans. Reste maintenant à confirmer sur le terrain pour convaincre la direction de Marseille de lever son option d’achat. Laquelle se situe entre 10 et 18 millions d’euros comme l’avait fait savoir Pablo Longoria.













Par Ange A.