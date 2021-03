OM Mercato : Décision déjà prise pour Michaël Cuisance ?

Publié le 03 mars 2021 à 23:00

Prêté à l’ OM par le Bayern Munich, avec une option d’achat, Michaël Cuisance va-t-il rester en Ligue 1 ? L’avenir du jeune milieu de terrain est au centre des interrogations à l’Olympique de Marseille en ce moment. Selon Sky Allemagne, une tendance se dégage déjà avant même la fin de la saison.

OM : Michaël Cuisance conseillé par Nasser Larguet

Michaël Cuisance n’a pas réussi à s’imposer à l’OM depuis son arrivée sur la Canebière, en toute fin du mercato estival dernier. Il est pourtant prêté, avec un contrat assorti d’une option d’achat. Que ce soit avec André Villas-Boas ou encore le coach intérimaire, Nasser Larguet, le jeune joueur n’a pas marqué de point. D’ailleurs, le dernier multiplie les messages d’encouragement et les conseils au natif de Strasbourg, afin de le pousser à hausser son niveau de jeu et à se mettre au service du collectif. « Michaël Cuisance sait très bien qu’il a un fort potentiel, une puissance, un mental assez fort, une bonne technique. Aujourd’hui, ce que je lui dis, c’est de mettre ses qualités au profit de son équipe, de se mettre au service de l’équipe. On a besoin de joueurs qui additionnent leurs qualités, qu’il soit plus discipliné sur le terrain. Pour gagner une place, il faut qu’il se connecte à l’effectif », avait-il confié en conférence de presse, avant l’Olympico.

Le milieu de terrain vers un retour au Bayern Munich ?

Remplaçant au coup d’envoi du match contre l’OL, le joueur de 21 ans était entré en jeu à la place de Saîf Eddine Khaoui (73e). En 5 mois à l’OM, Michaël Cuisance a disputé 18 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 10 fois. Il a également joué les 6 matchs de la phase de poule de la Ligue des champions, pour 2 titularisations. En 901 minutes disputées en championnat, il a délivré une seule passe décisive. Selon les informations de la source, les décideurs du club phocéen ont déjà pris une décision concernant le futur du N°17 marseillais. Ils auraient décidé de ne pas le conserver, en fin de saison. Pas parce que l’option d’achat estimée à plus de 10 M€ est trop élevée, mais parce que le milieu de terrain n’a pas satisfait les attentes. Néanmoins, il est encore possible que Michaël Cuisance change le cours de son avenir. À condition qu’il ait la confiance du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli et qu’il soit performant lors des 11 dernières journées de L1 et aussi en Coupe de France. Rappelons que l'OM affronte Canet Roussillon FC en 16e de finale, le dimanche 7 mars (21h) au stade Brutus.













Par ALEXIS