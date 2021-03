Barça Mercato : Une vente record pour prolonger Messi ?

Publié le 19 mars 2021 à 00:45

Le FC Barcelone est prêt à tout pour prolonger le contrat de Lionel Messi. En attestent les dernières révélations de Carles Tusquets, président intérimaire du Barça jusqu’à l’élection de Joan Laporta.

Une vente du Barça pour conserver Lionel Messi cet été ?

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de Lionel Messi. En fin de contrat, l’attaquant argentin n’a pas pour le moment la tête à rempiler avec le FC Barcelone. Mais du côté du nouvel exécutif des Blaugranas, tout se met en œuvre pour conserver pendant quelques années encore le sextuple Ballon d’Or. Telles sont les assurances données par Carles Tusquets, le président intérimaire du club suite à la démission de Josep Maria Bartomeu. Pour le dirigeant catalan, une vente des droits d’exploitation du club est à l’étude. Une partie de cette cession devrait servir à offrir un nouveau contrat (mirifique) à La Pulga. « J’ai essayé de maintenir des négociations avancées concernant la vente du Barça Corporate pour faciliter les choses pour le nouveau président. Les quatre offres que nous avons en notre possession vont de 200 M€ à plus, ça dépend des variables », a notamment révélé Tusquets dans un entretien avec des médias catalans.

Un dossier urgent pour la direction de Barcelone

Pour certaines sources locales, des fonds de pension américains seraient intéressés par un rachat des droits en question. Ces révélations ne font que confirmer que le Barça n’entend pas se séparer du meilleur joueur de son histoire au prochain mercato. Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait de la prolongation de Messi l’une de ses promesses de campagne. Mercredi lors de son investiture, le nouvel homme fort des Blaugranas a réitéré son vœu. « Je suis également venu ici pour commander, prendre des décisions, et ne pas fuir mes responsabilités. Par exemple, je veux essayer de convaincre Leo de rester. Je ferai tout mon possible en ce sens, et il le sait. Quoi qu’il décide, nous respecterons son choix, mais nous essaierons de le conserver car il est le meilleur joueur de l’histoire », a indiqué Laporta.













Par Ange A.