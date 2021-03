OL : Memphis, un hommage et un coup de gueule avant le PSG

Publié le 19 mars 2021 à 17:00

L'OL affronte le PSG dimanche (21h) dans un match déterminant dans la course au titre. Les deux équipes sont à égalité aux deuxième et troisième places, à trois points du leader lillois. Malheur au vaincu donc, à neuf matches de la fin du championnat de France. Et l'Olympique Lyonnais pourra compter sur son homme fort, Memphis Depay, pour cette rencontre contre les joueurs de Mauricio Pochettino. Le Néerlandais a rendu un vibrant hommage à son coach en conférence de presse d'avant match, et a aussi poussé un coup de gueule sur la situation ubuesque de la trêve internationale.

Memphis Depay rend hommage à Rudi Garcia

Memphis Depay a rendu un vibrant hommage à son entraîneur Rudi Garcia, ce vendredi en conférence de presse avant le choc face au Paris SG, dimanche pour la 30e journée de Ligue 1. "J'ai bien aimé ma saison en 2018, avec une équipe différente et un entraîneur différent. Je marquais beaucoup en sortant du banc à l'époque. En toute honnêteté, si Rudi Garcia était arrivé plus tôt, j'aurais pu faire mieux, a avoué le maître à jouer de l'OL. Il m'a donné tant de confiance, de responsabilités... Les joueurs comme moi veulent tout donner dans ce genre de cas, et par le passé, il y avait un manque de confiance, de communication. Je ne dis pas ça contre Bruno, c'est un bon entraîneur, j'ai passé de bons moments avec lui, et il comprend le football. Mais parfois on n'était pas sur la même longueur d'ondes. Mais aujourd'hui, c'est important pour l'équipe que mes statistiques soient bonnes. Mais il y a deux ans, elles auraient pu être meilleures."

L'OL et le problèmes des internationaux

Le capitaine de l'OL s'est aussi exprimé sur le problème que pose la trêve internationale. Les extra-communautaires, principalement les Africains en raison du report des matches en Amérique du Sud, seraient soumis à une quarantaine d'une semaine à leur retour, posant un problème de calendrier. Le choix a été pris de ne pas les laisser partir. "Ce n'est pas juste, a estimé Memphis Depay. C'est très étrange, parce que les Français peuvent revenir du Kazakhstan, et ne pas subir de septaine alors que l'impact du virus est très haut en France, alors que les Africains, qui reviendront de pays où le virus circule moins, seront obligés de la faire. Je ne suis pas un politicien, juste un type lampda, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas malin, non plus, en ce moment : il faut se serrer les coudes, aujourd'hui, et ne pas faire preuve de discrimination ou de racisme. Cela ne donne pas une bonne impression."

Même son de cloche pour l'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia : "On est derrière nos joueurs, on a très envie qu'ils aillent en sélection, mais il est normal qu'on veuille avoir tout notre effectif pour aller à Lens (le 3 avril). Le gros problème, c'est le sentiment d'injustice, ces traitements différents pour les internationaux A et Espoirs français, et pour les autres. Le bon sens, c'est qu'ils puissent tous partir et revenir préparer les matches. La solution sage serait de reporter la 31e journée. Il faudra absolument que la règle soit la même pour tout le monde." En attendant, l'OL a un gros match à jouer contre le PSG dimanche, une rencontre déterminante dans la course au titre.













Par Matthieu