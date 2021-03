Bayern Munich - PSG : LdC, Hansi Flick se méfie du Paris SG

Publié le 19 mars 2021 à 17:30

Les réactions sur l’affiche Bayern Munich - PSG continuent de tomber. Et celle de Hansi Flick, coach du club bavarois, a été confiée à l’AFP.

Hansi Flick défie le PSG, « un très gros adversaire »

Le PSG retrouvera la Bayern Munich, début avril prochain, soit un peu plus de 7 mois après la dernière finale de la Ligue des Champions qui les avaient opposés à Lisbonne en Allemagne. Ce coup-ci, les Parisiens et les Bavarois se croisent en quart de finale de la même compétition européenne. Hansi Flick a réagi à cette affiche après le tirage au sort qui a eu lieu à Nyon (Suisse), ce vendredi au siège de l’UEFA. « En quarts de finale, il n’y a que des adversaires très forts. Ce sont les huit meilleurs d’Europe. Il faut faire deux matchs costauds. C’est un adversaire fort, mais nous avons montré que nous savons jouer au football », a-t-il exprimé dans des propos relayés par RMC Sport. « Il sera décisif de jouer à notre meilleur niveau. Paris a des joueurs d’exceptions. Nous acceptons le défi. Je pense que nous avons des chances de passer ce tour », a rassuré le coach allemand.

Kahn : « le Bayern est la meilleure équipe d’Europe... »

Ancienne gloire du Bayern et membre de la direction du club, Oliver Kahn a également livré ses impressions sur le choc avec le PSG. « Le tirage nous a réservé un très gros adversaire », a-t-il admis. « On pense bien sûr tout de suite à la finale à Lisbonne. Le Paris SG est une équipe qui veut absolument gagner la Ligue des champions, donc la tâche sera d’autant plus difficile. Tout le monde sait quelle puissance offensive ils ont, avec des joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé qui peuvent décider d’un match à tout moment. Avec Mauricio Pochettino, ils ont aussi un entraîneur qui attache une grande importance à la stabilité défensive », a reconnu l’ex-gardien de but, avant de se montrer rassurant : « mais nous avons montré que nous sommes la meilleure équipe d’Europe en ce moment, il va falloir nous battre ». Le match aller Bayern - PSG se jouera le 7 avril à Munich et le retour le 13 avril au Parc des Princes à Paris.













Par ALEXIS